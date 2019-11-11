【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒２億人幣，買美團騰訊沽中生中興

《經濟通通訊社１１日專訊》上周五（８日）美國總統特朗普表示未同意取消對中國商品加

徵的關稅，加上本港社會事件惡化，且內地物價數據令市場憂慮面臨滯脹，港股低開２９０點報

２７３６１後，隨Ａ股跌幅擴大，最低見２６８３０挫８２１點，最終收市瀉７２４點或

２﹒６２％，報２６９２６點，失守二萬七關口，亦失十天線（約２７２８０點）、廿天線（約

２６９９８點）、百天線（約２７０１０點）、２５０天線（約２７４２３點）。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒２３億元人民幣增１倍。北水淨買入最多的個股依次是

美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的

依次是中國生物（０１１７７）、中興通訊（００７６３）、融創中國（０１９１８）。

主板成交８６５﹒６１億元增加逾８﹒６％。其中港股通成交１２１﹒２１億元，佔總成交

１４％。



＊騰訊業績前北水續買貨＊



美團上周雖未被「染藍」成為恆指成分股，但仍是北水心頭好，今日北水淨買入２﹒６億元

。美團收報９１﹒３５元，挫３﹒４４％。

騰訊本周三（１３日）將公布季度業績，有北水看好力撐，淨買入３﹒６億元。騰訊收跌

１﹒２８％，報３２３元。

另外，石藥（０１０９３）今日突獲北水支持，淨買入１﹒２億元。石藥收報２１﹒０５元

，升０﹒４８％，為唯一上升的恆指成分股。反而國指「新貴」中生製藥被北水淨沽出８８６０

萬元。中生製藥收報１１﹒４６元，挫２﹒８８％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ３．７５

騰訊控股（００７００） ２．６５

工商銀行（０１３９８） １．６１

石藥集團（０１０９３） １．２５

藥明生物（０２２６９） １．２４



淨沽出最多港股：

中國生物（０１１７７） －０．８９

中興通訊（００７６３） －０．８８

融創中國（０１９１８） －０．７８

舜宇光學（０２３８２） －０．３２

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（ｊｔ）

