《美元走勢－羅明立》美匯上行阻力在９８﹒７０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２４ １０８﹒９３ １０８﹒９８

歐元╱美元 １﹒１０２９ １﹒１０１７ １﹒１０２７

英鎊╱美元 １﹒２８０５ １﹒２７８５ １﹒２８０３

美元╱瑞郎 ０﹒９９７７ ０﹒９９５８ ０﹒９９６１

美元╱港元 ７﹒８３４７ ７﹒８２６７ ７﹒８３１８

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《美元走勢》美國總統特朗普上周五（８日）指，並沒有承諾中方會撤銷已徵的關稅，預料

會利淡今日（１１日）美股市表現。另外，投者資關注周三（１３日）美國將公布通脹數據及聯

儲局主席鮑威爾將於美國國會經濟委員會講述其對經濟的最新看法。技術走勢上，美匯指數正處

於５０天線附近，再上的阻力在９８﹒７０，是這波由９９﹒６６至９７﹒１１下跌的

６１﹒８％反彈目標。

本周英國及日本分別公布第三季ＧＤＰ，英國第二季ＧＤＰ按季比已呈現０﹒２％收縮，現

市場關注其第三季經濟能否作出反彈，或是進一步收縮。反觀日本，其第二季ＧＤＰ按季比也只

有０﹒３％增長，投資者同時擔心其第三季經濟有機會出現收縮。不過，市場暫時估計有輕微增

長。英國聖誕大選已成定局，短線匯價表現將以反覆為主，不過，最終能達成協議的機會較高，

英鎊調整後應有投資者趁低吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７００ １﹒２８７０ １﹒２６５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

