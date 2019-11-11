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即市新聞

11/11/2019 15:27

《美元走勢－羅明立》美匯上行阻力在９８﹒７０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２４　　　１０８﹒９３　　　１０８﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０２９　　　１﹒１０１７　　　１﹒１０２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８０５　　　１﹒２７８５　　　１﹒２８０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７７　　　０﹒９９５８　　　０﹒９９６１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３４７　　　７﹒８２６７　　　７﹒８３１８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普上周五（８日）指，並沒有承諾中方會撤銷已徵的關稅，預料
會利淡今日（１１日）美股市表現。另外，投者資關注周三（１３日）美國將公布通脹數據及聯
儲局主席鮑威爾將於美國國會經濟委員會講述其對經濟的最新看法。技術走勢上，美匯指數正處
於５０天線附近，再上的阻力在９８﹒７０，是這波由９９﹒６６至９７﹒１１下跌的
６１﹒８％反彈目標。
　　本周英國及日本分別公布第三季ＧＤＰ，英國第二季ＧＤＰ按季比已呈現０﹒２％收縮，現
市場關注其第三季經濟能否作出反彈，或是進一步收縮。反觀日本，其第二季ＧＤＰ按季比也只
有０﹒３％增長，投資者同時擔心其第三季經濟有機會出現收縮。不過，市場暫時估計有輕微增
長。英國聖誕大選已成定局，短線匯價表現將以反覆為主，不過，最終能達成協議的機會較高，
英鎊調整後應有投資者趁低吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７００　　　１﹒２８７０　　　１﹒２６５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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