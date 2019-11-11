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11/11/2019 08:49

【本港樓市】恒地（０００１２）大角咀舊樓強拍，底價１１﹒５億

　　恆地（０００１２）大角咀收購漸見成果，嘉善街、大角咀道及博文街４幢舊樓上周五
（８日）獲法庭頒下強拍令，底價１１﹒４５億元，每平方呎樓面地價約１﹒３１萬元。將連同
比鄰項目一併發展為「利奧坊」系列涉１００萬平方呎樓面。
　　位於嘉善街１號、大角咀道３９至５３號及博文街２號舊樓，現為４幢６層高相連商住唐樓
物業，樓齡約６２年，具有重建價值，發展商恆地早於２０１６年收集逾８成業權，申請強拍統
一。《香港經濟日報》

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