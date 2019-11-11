《經濟通通訊社１１日專訊》杭州啟明醫療器械下星期一開始評估香港發行新股的投資者需
求。集資所得款項將用於產品研發和商業發布、與Ｋｅｙｓｔｏｎｅ收購相關的付款、擴大產品
組合以及一般營運資金，而初步招股文件顯示，高盛、中金、瑞信和招商證券是聯席保薦人。
另外，網絡遊戲開發商心動亦從周一開始評估香港發行新股的投資者需求，文件顯示，該公
司計劃將集資所得用於開發遊戲、遊戲相關技術和ＴａｐＴａｐ、擴大遊戲發行和運營業務，以
及戰略投資和收購等目的。中信里昂證券為獨家保薦人。（ｓｋ）
11/11/2019 14:25
【新股上市】啟明醫療器械及網絡遊戲開發商心動計劃在港上市
《經濟通通訊社１１日專訊》杭州啟明醫療器械下星期一開始評估香港發行新股的投資者需
求。集資所得款項將用於產品研發和商業發布、與Ｋｅｙｓｔｏｎｅ收購相關的付款、擴大產品
組合以及一般營運資金，而初步招股文件顯示，高盛、中金、瑞信和招商證券是聯席保薦人。
另外，網絡遊戲開發商心動亦從周一開始評估香港發行新股的投資者需求，文件顯示，該公
司計劃將集資所得用於開發遊戲、遊戲相關技術和ＴａｐＴａｐ、擴大遊戲發行和運營業務，以
及戰略投資和收購等目的。中信里昂證券為獨家保薦人。（ｓｋ）
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