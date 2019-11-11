《經濟通通訊社１１日專訊》就網上有傳聞指政府會實施「緊急法」宣布停工、停巿及停學
，政府發言人今日表示絕無其事，並呼籲市民切勿誤信謠言，以致引起不必要的混亂或恐慌。
今早網上有人引述政總消息指，基於社會局勢不穩 行政長官午夜起將利用「緊急法」宣布
星期二及三停市，全港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修，另外亦限提款上限，每個戶口每
日上限港元６０００元，以保障港元穩定，並指「緊急法」下將增加警方權力，所有示威者手上
物品視作武器，可即時使用武力。（ｃｌ）（ｚｚ）
11/11/2019 14:18
【修例風暴】政府呼籲市民勿誤信停工、停巿及停學謠言
《經濟通通訊社１１日專訊》就網上有傳聞指政府會實施「緊急法」宣布停工、停巿及停學
，政府發言人今日表示絕無其事，並呼籲市民切勿誤信謠言，以致引起不必要的混亂或恐慌。
今早網上有人引述政總消息指，基於社會局勢不穩 行政長官午夜起將利用「緊急法」宣布
星期二及三停市，全港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修，另外亦限提款上限，每個戶口每
日上限港元６０００元，以保障港元穩定，並指「緊急法」下將增加警方權力，所有示威者手上
物品視作武器，可即時使用武力。（ｃｌ）（ｚｚ）
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