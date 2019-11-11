《經濟通通訊社１１日專訊》香港中文大學宣布，鑑於社會情況持續惡化，公共交通服務受
到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，復修需時，中大宣布明天（１２日）課堂將會取消
。至於在中環美國銀行中心的課堂，同學可向其所屬學系╱學院查詢相關安排之詳情。
中大稱，同學及同事的安全是大學的首要考慮。大學呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，
留在安全的地方。
教育大學今日較早時候亦宣布，明天將取消所有課堂及考試，校方呼籲師生注意安全。
（ｃｌ）（ｚｚ）
11/11/2019 16:26
【修例風暴】中大、教育大學明天繼續停課
《經濟通通訊社１１日專訊》香港中文大學宣布，鑑於社會情況持續惡化，公共交通服務受
到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，復修需時，中大宣布明天（１２日）課堂將會取消
。至於在中環美國銀行中心的課堂，同學可向其所屬學系╱學院查詢相關安排之詳情。
中大稱，同學及同事的安全是大學的首要考慮。大學呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，
留在安全的地方。
教育大學今日較早時候亦宣布，明天將取消所有課堂及考試，校方呼籲師生注意安全。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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