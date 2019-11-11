《再戰明天》歐元區公布景氣判斷指數，美聯儲副主席克拉里達講話

《經濟通通訊社１１日專訊》明日，歐元區公布１１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，美

聯儲副主席克拉里達發表講話。



＊美聯儲副主席克拉里達發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達在國際清算銀

行（ＢＩＳ）、美聯儲和瑞士央行主辦的高級別會議上就貨幣政策、物價穩定和債券收益率發表

講話。９：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員約希尼克參加歐盟經濟和金融總司主辦的會

議，討論實施巴塞爾協議ＩＩＩ。

４：００ｐｍ，歐洲央行執委科爾在該央行貨幣市場和央行資產負債表研討會上發表講話。

６：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在歐盟執委會有關實施巴塞爾ＩＩＩ規定的

會議上發表主旨講話。７：００ｐｍ，歐洲央行執委、首席經濟學家連恩在經濟政策研究中心

（ＣＥＰＲ）第四屆國際宏觀經濟和金融計劃會議上發表主旨講話。

明日，金磚國家年度峰會在巴西利亞舉行。



＊歐元區公布１１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數＊



明日，印度股市假期休市。

在數據方面，明午２：００ｐｍ，日本公布１０月工具機訂單。５：３０ｐｍ，英國公布９

月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒９％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。



＊津上機床中國派業績＊



在本港，明日，津上機床中國（０１６５１）公布業績。（ｈｏ）

