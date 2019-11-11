【修例風暴】金管局否認限制市民提款傳聞，強調流動資金充足

《經濟通通訊社１１日專訊》政府修訂逃犯條例引發的社會運動持續近５個月，有傳金管局
將限制市民每日提款，當局再次強調絕無此事。
金管局發言人表示，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。
市場盛傳，基於社會局勢不穩 行政長官午夜起將利用「緊急法」宣佈星期二及三停市，全
港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修，另外亦限提款上限，每個戶口每日上限６０００港元
，以保障港元穩定。（ｓｋ）
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