【修例風暴】金管局否認限制市民提款傳聞，強調流動資金充足

《經濟通通訊社１１日專訊》政府修訂逃犯條例引發的社會運動持續近５個月，有傳金管局

將限制市民每日提款，當局再次強調絕無此事。

金管局發言人表示，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。

市場盛傳，基於社會局勢不穩 行政長官午夜起將利用「緊急法」宣佈星期二及三停市，全

港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修，另外亦限提款上限，每個戶口每日上限６０００港元

，以保障港元穩定。（ｓｋ）

