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即市新聞

18/11/2019 10:00

《保障全方位－左偉豪》善用分紅保單增值財富

　　《保障全方位》每個人都期望可以與家人享受安穩和幸福的未來，然而要成就這個目標，財
富與保障缺一不可。因此我們在努力累積資產的同時，也要及早未雨綢繆，為自己及家人造好保
障。在保險市場中，分紅壽險是一種兼具儲蓄及人壽保障成分的產品，可讓受保人透過較簡單的
方式，以及固定供款期，妥善分配資源得到財富與保障，讓魚與熊掌兼得。
　　分紅壽險保單一般而言都有固定供款期，讓受保人可在較具經濟能力時，在指定年期內完成
供款，期內保費一般不變，令投保人更有預算。而透過保單累積現金價值及紅利，可為長線儲蓄
提供可觀增值潛力，而且在保單期內更兼享人壽保障。
　
＊保障可直至受保人１３８歲＊
　
　　隨著人均壽命不斷延長，現時有些保單可提供人壽保障直至１３８歲，即使「長命百二歲」
，也可安心獲享人壽保障。假設受保人在保單期內不幸身故，保單會按保單持有人訂下的支付選
擇，以一筆過支付，或者分期支付身故賠償，應付日常生活開支，同時更可靈活選擇按年或按月
支付，以配合受益人的財務狀況，滿足不同客戶的財富傳承的需要。
　　至於尚未支付的身故賠償餘額，將按保險公司所訂的利率累積利息，讓財富一直滾存增值。
有些新推出的計劃更有額外身故保險賠償，於首２０個保單年度內，會支付額外３５％基本保額
。即使受保人不在摯愛身邊，也可以保單的形式為他們提供經濟支援，讓愛延續下去。
　
＊增添額外保障＊
　
　　除了人壽保障及財富增值外，我們的人生還需要不同範疇的保障，因此保單容許增添其他附
加契約，例如危疾、醫療、意外及傷病保障等，以完善個人及整個家庭的保障網。此外，假如突
然急需現金周轉，投保人也可隨時透過保單貸款支取現金，以應付財務挑戰。
　　世事變幻莫測，所以我們更應為家人的幸福著想，及早未雨綢繆。市場上有不少嶄新的分紅
壽險計劃，可助我們在人生旅途上實現財富增值，兼守護家人的未來，無懼任何挑戰。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監　左偉豪》

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