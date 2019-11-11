中美撤關稅存憂，本港社會事件惡化，港股瀉７２４點收２６９２６

《經濟通通訊社１１日專訊》上周五（８日）特朗普表示未同意取消對中國商品加徵的關稅

，加上本港社會事件惡化，且內地物價數據令市場憂慮或面臨滯脹，港股低開２９０點報

２７３６１後，隨Ａ股跌幅擴大，最低見２６８３０挫８２１點，最終收市大瀉７２４點或

２﹒６２％，報２６９２６點，失守二萬七關口，亦失十天線（約２７２８０點）、廿天線（約

２６９９８點）、百天線（約２７０１０點）、２５０天線（約２７４２３點），主板成交

８６５﹒６１億元增加逾８﹒６％。

國指收報１０６１３點，跌２６８點或２﹒４７％。

Ａ股同樣走低，上證綜指收跌５４點或１﹒８３％，報２９０９點。深成指收跌２１４點或

２﹒１７％，報９６８０點，兩市全日成交４２３０億人幣。

重磅股方面，匯控（００００５）受壓跌１﹒７５％，報５９元；港交所（００３８８）結

束七連升，挫３﹒０７％，報２４６﹒２元；騰訊（００７００）希望與任天堂展開更多合作，

為美國市場開發電子遊戲，今日僅跌１﹒２８％，報３２３元；中移動（００９４１）盤中低見

６２﹒５５元，創近三個月低位，收跌２﹒４１％，報６２﹒７５元；友邦（０１２９９）亦挫

３﹒４％，報７９﹒６元。



＊本地地產收租股嚴重受壓，兩大手機設備藍籌領跌＊



香港社會事件惡化，由上周五至今示威不斷發生，多個商場受影響，本地地產股、收租股全

線下挫。新世界發展（０００１７）瀉４﹒１７％，報１１﹒０２元；新地（０００１６）挫

４﹒２７％，報１１２元；恆隆地產（００１０１）走低３﹒７３％，報１６﹒５４元。另外，

九倉置業（０１９９７）瀉４﹒５２％，報４４﹒３５元；太古Ａ（０００１９）劈５﹒２２％

，報７２﹒６５元；太古地產（０１９７２）大縮５﹒１９％，報２３﹒７５元；領展

（００８２３）跌２﹒４７％，報８３元。希慎（０００１４）軟２﹒０８％，報３０﹒６元。

至於港鐵（０００６６）就收跌３﹒１１％，報４３﹒６５元。

雖然瑞聲科技（０２０１８）績後獲摩通、富瑞升目標，但同時亦遭高盛降目標逾一成，評

級由「中性」降至「賣出」，全日收跌５﹒４３％，報４８﹒８元，為全日表現最差藍籌；舜宇

光學（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年升４２％至約１﹒４６億件，但全日隨市向下好，

收跌３﹒３６％，報１２６﹒４元；比亞迪電子（００２８５）瀉４﹒８６％，報１４﹒１元；

丘鈦科技（０１４７８）亦跌３﹒６８％，報１０﹒４８元；鴻騰精密（０６０８８）走低

３﹒３５％，報３﹒１７元。



＊離岸人幣急跌內房股挫，醫藥股普跌石藥獨領風騷＊



市場對中美達成首階段協議存在憂慮，離岸人民幣今日曾急跌近３００點子至

７﹒０１０４，內房股全線向下。恆大（０３３３３）瀉４﹒６１％，報１９﹒０４元；富力地

產（０２７７７）挫３﹒８９％，報１２﹒８４元；融創中國（０１９１８）走低３﹒３９％，

報３７元；碧桂園（０２００７）跌３﹒８１％，報１１﹒１２元；華潤置地（０１１０９）劈

３﹒５８％，報３３﹒７元；佳兆業（０１６３８）縮３﹒４１％，報３﹒４元；新城發展

（０１０３０）軟２﹒９３％，報８﹒２８元。

石藥（０１０９３）獨自走高，為全日表現最好藍籌及國指股，收漲０﹒４８％，報

２１﹒０５元；中國中藥（００５７０）漲４﹒８３％，報３﹒９１元；三生製藥

（０１５３０）微高０﹒２９％，報１３﹒７２元。不過，其他醫藥股亦普遍向下，翰森製藥

（０３６９２）瀉４﹒７６％，報２４元；藥明康德（０２３５９）挫３﹒８３％，報９４﹒２

元；國藥控股（０１０９９）跌３﹒５１％，報２７﹒４５元；藥明生物（０２２６９）走低

３﹒４７％，報８６﹒３５元；中生製藥（０１１７７）軟２﹒８８％，報１１﹒４６元。

中資體育用品股亦跟隨大市下跌，當中安踏（０２０２０）瀉４﹒２１％，報７５﹒１元，

為全日表現最差國指股；申洲（０２３１３）挫３﹒８５％，報１０４﹒９元；李寧

（０２３３１）跌０﹒７８％，報２５﹒３５元。（ａｌ）

