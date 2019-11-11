《每周華語－黃溢華》中途島戰、琉球百里、中日俄美、英法隧道

《每周華語》中美貿易談判首階段能否成功簽訂，仍存在一定的變數。美股上周再升，又見

「大牛市」新高。２０１８年，聖誕日見道指跌回２１０００╱２２０００水平之內，特朗普出

「口述」指入市好時機云云，跟他搵食：十個月左右大賺。總統「叫」人入市，真係開了先河。



１９４２年６月４日至７日。美日兩國於太平洋中途島進行了決定性的海戰。美海軍截取情

報估計日海軍將全力拿下中途島，若成功，便可以此島成為跳板，往夏威夷及澳洲北面等地區進

攻，且可拿下太平洋大多數的控制權。拿下中途島，實非易事。因為突襲珍珠港，日軍並未成功

同時擊沉美太平洋的航母群，因而美海軍仍有實力利用空戰╱航母還擊日本往其他海洋地區擴展

，以肯定日本於東南亞╱中國等的戰果。珍珠港事件半年之後，日本已急於全控太平洋，且美空

軍「成功」空襲了東京，日皇甚怒，亦迫使以山本五十六為首的日本帝國海軍需要「交代」，因

而再突襲中途島便成為重中之重的戰略出擊。日本國力遠不及美國，亦缺乏天然資源，因而戰機

與機師有不及補上的風險，「突襲」有必要「只許成功，不可失敗」。



１８９５日清大戰、１９０５年日俄大戰，兩戰見日本全勝，戰略上有陸軍全方位配合，海

戰全勝，多少有突襲及成功利用敵方的缺失，遠征必須不了解全局╱地理等，且日海早有準備，

使１８９５年至１９４１年的突襲珍珠港，半世紀日海軍都是全勝大勝之師；１９３０年代，日

科技大進，自行製造了大和╱武藏全球最大的兩艘姊妹主力艦，亦成功建立了以赤城為首的航母

群配合戰力十足自行研發的「零式」戰鬥機 日本海軍實力，由人材以至船艦╱戰機再加上戰

略，都可以視為全球五甲之內。而在太平洋，英國海軍不幸被擊敗，且英倫空戰，日本於亞洲只

有美國唯一對手。



日本善於利用「突襲」，且有精良裝備，中途島「一戰」，贏面甚高；可惜中途島偏遠，當

年的偵察機不易及時提供百多哩以外的敵軍之軍事資訊，因而美國估計中途島乃日海軍目標之下

，仍不可肯定「必勝」！山本五十六海軍總師令十分清楚美國人的工業實力及軍力仍強。中途島

乃航母╱戰機之戰，登上奪取「小島」不難，但美海軍航母主力仍存在之下，「突襲」不成功，

便成為航母群╱戰鬥機隊正面對決一死之戰。



赤城是役被擊沉，它的殘骸近日在深海被發現，而其它航母，例如「加賀」亦被擊沉，殘骸

亦在深海海底給發現。中途島突襲被美軍得知，且偵察順利配合，日本四艘主力航母及戰機╱機

師的精銳給美軍摧毀、中途島一役，日海軍慘敗，半世紀的日本海軍神話，不幸攻擊資訊被截取

之下，失去了極重要的航母及不易訓練的機員！美情報人員成功放出「假」訊息：「中途島缺水

」，而日情報人員把「缺水」轉達總部，使美軍再三確認了中途島很大機會是日海軍目標了！拿

下赤城、加賀……更重要的是殺停了日軍的海上攻勢，美可轉守為攻了！



明治維新之後不久琉球不再是大清的朝貢國，而日本終於甲午一戰，拿下了朝鮮、台灣、琉

球。二戰之後，琉球成為沖繩，文化瑰寶百里城不久前火災，真不幸！而琉球在薩摩藩╱中國相

互影響之下，自身為一大王國四百多年之久，有其獨特文化。薩摩藩「利用」琉球，成功壯大了

自身的財富及政治實力，亦影響了琉球的政局。大清知亦不見加以強化在琉球的影響力。十分明

顯，明治維新之後，琉球落入日本手上，今天轉為美國「所用」：局限中國往太平洋走出去。今

天日本仍是戰敗國，美軍有基地在日本又如何？日本人反對，但中途島大勝，美國全控太平洋。

１９７５年，沖繩舉辦海洋博覽會，前蘇聯也有參加。更為此發行了一系列的郵票╱郵品。

１９７５年，新中國仍在「火紅」年代的尾聲，那有空閒時間去參與不重要的國際活動。中日近

十多年不少爭拗，但最終都可大事化小，而習主席２０２０年１月出訪日本，相信中日又有新一

輪的友好起步點了。



英國１２月１２日大選，２０２０年１月底「脫歐」機會仍大。英法德近一百多二百年見

「又合又分」，使美國得益不少。英法隧道，乃巨大的土木工程，成功連接了英國與歐洲大陸。

１９８９╱１９９２年，見「東西德」合併，柏林圍牆倒下卅年了，亦見７０年歷史的蘇俄解體

，「普京主義」今已成形：強人主義也。北極資源在普京手上，成功善用之，俄人又可守可攻。

國金地緣比「下圍棋」：變局無限可能，不知誰是真正的贏家呢！



全球經濟仍不穩定，十年以來，中國以外，通脹水平「太低」。不計豬肉價格內地狂升一倍

，中國的通脹也在低水平。債券組合一半以上在「負ｙｉｅｌｄ」水平。形勢日久，央行亦未見

有新方案加以扭正。中美即使簽訂首階段貿易協議，對全球經濟只有支持作用。股市上升，乃

「負息」的「反向」金融現象。「定息」收入已嚴重被扭曲，地緣經濟步入了新的格局，投資更

難。《資深市場人士 黃溢華》

