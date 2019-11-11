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即市新聞

11/11/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》前景悲觀食肆止蝕結業，商舖頂租個案大增

　　《地產人眼》持續多月的反修例風波一直未能平息，在暴力衝突及港鐵服務受影響之下，市
民外出消費意欲大減，加上訪港旅客人數驟降，商戶經營之困難，從商舖頂租放盤數字已可見一
斑，根據資料顯示，截至１０月２１日，共錄得１４５宗商舖頂租放盤個案，比８月尾增加１５
個，升幅為１１﹒５％，港九新界三區當中，以九龍區頂租放盤個案最多，值得留意的是，頂租
個案中，超過八成為餐飲業，當中包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧等。
　
　　是次社會事件，餐飲業可說是超級重災區，張宇人議員近日表示，本港已有２００至３００
間食肆受亂局影響而結業，預料倒閉潮會持續下去，情況比２００３年沙士疫情時期更為嚴峻；
觀乎這幾個月的市面情況，地區暴力事件不絕，加上港鐵因應情況而關閉車站或提早收車，許多
人都減少外出用膳，令食肆生意一落千丈；另一方面，晚市向來是食肆的主要收入來源，以我們
地產代理及各類營銷從業員而言，近日與客人用膳談生意，大都選擇日間而非晚飯時間，此亦令
食肆經營更加雪上加霜。
　
　　過往因為食肆較少受到網店衝擊，故不少創業及營商人士都選擇開設食肆，令業內競爭加倍
激烈，加上租金、食材及工資等成本連年上漲，令食肆經營更為困難，而頂租個案中不乏一些食
肆只經營了短短數個月，店主眼見當前生意未如理想，亦預料生意前景暗淡，遂狠下心壯士斷臂
，結束生意求別人頂租，與過往店主一般願意苦守一段時間，不輕易放棄自己生意，兩者的確有
著天壤之別；而本港第三季本地生產總值（ＧＤＰ）較第二季挫３﹒２％，遠遜市場預期外，跌
幅遠大於市場預期，香港已正式陷入技術性衰退，在投資及消費信心欠奉下，食肆經營前景難望
樂觀，如社會風波不能盡快平息，恐除飲食業外，其他店舖亦掀起結業潮，頂租個案預料陸續有
來。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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