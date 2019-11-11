《價值美股－阮靜瑤》美股高估值，外資轉投Ａ股？

《價值美股》今年美股氣勢如虹，三大股指屢創新高，惟囤積大量現金的巴郡

（ＢＲＫＡ），回報表現卻顯得相當尷尬。擁抱現金的除了巴郡外，近期亦有調查指出，基金經

理的現金水平亦顯著提升，貨幣市場錄得的資金流入速度亦創金融海嘯以來最快。投資者現金比

例的跡象，有人認為這反映美股估值過高，有潛在危機。然而，筆者卻覺得這不是那麼值得恐懼

的事情，大多金融危機爆發之時，都不是投資者滿手現金的時候，而是高槓桿引發的蝴蝶效應。



截至第三季未，巴郡持有的現金高達１２８２億元（美元﹒下同），創紀錄規模。數據機構

ＦａｃｔＳｅｔ及美銀美林於１０月曾公布，貨幣市場在過去６個月錄得的資金流入達３２２０

億美元，其速度為２００８年下半年以來最快。行了近１０年牛市的美股，目前估值正逼近互聯

網泡沫以來的高位，但企業盈利卻備受壓力，令投資者愈來愈欠缺信心。



對於一群價值投資者來說，美股大部分標的無疑偏貴，但央行不停放水，鈔票塞進投資者的

錢包中，那該怎麼辦？有錢卻苦無出口，這正是他們甜蜜的煩惱。然而，隨著中國家快開放金融

市場，全面取消金融機構業務範圍限制，加上Ａ股估值相對便宜，你說這些有份在中國做生意的

外資大行，會否夾手夾腳齊齊炒高Ａ股？有錢大家賺嘛！不論是巴菲特、還是ＭＳＣＩ，以至其

他外資參與者，隨著中國市場而持續增加Ａ股的部位，中國股市進入牛市行情，筆者預期都會是

未來一、兩年的大概率事件。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

