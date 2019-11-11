【聚焦數據】１０月ＰＰＩ同比降１﹒６％遜預期，逾３年低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局公布，１０月工業生產者出廠

價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒６％，為２０１６年７月以來最低，低市場預期跌１﹒５％；

環比上漲０﹒１％。

工業生產者購進價格同比下降２﹒１％，環比上漲０﹒２％。１ １０月ＰＰＩ比去年同期

下降０﹒２％，工業生產者購進價格下降０﹒５％。



＊生產資料價格同比下降２﹒６％，降幅擴大＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降２﹒６％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點

，影響工業生產者出廠價格總水平下降約１﹒９５個百分點。

工業生產者購進價格中，農副產品類價格上漲６﹒３％，建築材料及非金屬類價格上漲

３﹒１％，黑色金屬材料類價格上漲０﹒８％；化工原料類價格下降８﹒５％，燃料動力類價格

下降５﹒５％，有色金屬材料及電線類價格下降２﹒４％。



＊生產資料價格環比持平＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比持平。其中，採掘工業價格上漲０﹒２％，原材

料工業價格持平，加工工業價格下降０﹒１％。生活資料價格環比上漲０﹒３％，漲幅比上月回

落０﹒２個百分點。

工業生產者購進價格中，農副產品類價格上漲１﹒８％，燃料動力類價格上漲０﹒４％，建

築材料及非金屬類價格上漲０﹒３％；黑色金屬材料類、有色金屬材料及電線類價格均下降

０﹒２％。

