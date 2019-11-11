【數據解讀】華泰證券：明年ＣＰＩ高點或達５﹒５％至６％

《經濟通通訊社１１日專訊》由於豬肉價格飆升，１０月ＣＰＩ同比漲幅升至３﹒８％，華

泰證券宏觀團隊發表報告指出，至少在２０２０年二季度之前，豬肉ＣＰＩ同比上漲壓力可能持

續較大，對期間ＣＰＩ持續形成較強上行壓力；在短期內經濟類滯脹壓力加大的情況下，穩增長

可能是國家首要確保的經濟工作目標，可能適度提高通貨膨脹的容忍度；２０２０年政府工作報

告存在較大概率將ＣＰＩ目標值上調至３﹒５％左右，同時應繼續發力保障重要農產品合理充裕

供給。

本輪豬周期受非洲豬瘟疫情影響較大，疊加了養殖行業環保標準嚴格化等因素，導致存欄持

續較低、補欄不易，報告認為豬肉供給缺口短期仍不易彌補，疊加年底為春節備貨等因素，豬價

年內仍有上漲可能，價格漲勢趨緩需等待補欄逐漸完成。豬肉價格持續上漲將一定程度上抑制豬

肉消費量，使其他肉禽蛋類對豬肉產生一定的替代效應，這可能令漲價在各食品類別間出現一定

的結構性擴散。

報告並認為，中國的流動性存量過剩在過去主要體現在地產價格上漲，而目前政策繼續堅持

「房住不炒」，當前較為寬裕的流動性存量也可能成為ＣＰＩ持續上行的推動因素。在豬價居高

不下、且可能環比繼續上漲的背景下，應警惕在ＣＰＩ同比突破升３％以後，通脹預期自我實現

；若國際油價再出現上漲，可能形成豬油共振的通脹風險情形。風險情形下，預計２０２０年Ｃ

ＰＩ高點可能達到升５﹒５％至６％。（ｃａ）

