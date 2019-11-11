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即市新聞

11/11/2019 09:12

【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增２３％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕、記者馬湘琪１１日報道》為期六天的第二屆進博會於周日
閉幕。中國國際進口博覽局副局長、國家會展中心上海有限公司董事長孫成海表示，今屆進博會
交易採購成果豐碩，按一年計，累計意向成交７１１﹒３億美元，較首屆增長２３％。
　　據初步統計，共有１８１個國家、地區和國際組織參會，３８００多家企業參加企業展，超
過５０萬名境內外專業採購商到會洽談採購全球或中國大陸首發新產品、新技術或服務３９１件
，高於首屆。截至目前，已有２３０多家企業簽約報名第三屆企業展，其中世界５００強和龍頭
企業超過８０家。

＊無懼中國經濟放緩，港企依然看好內地市場＊

　　今年參與進博會的港企數量較首屆增約２５％達到２００間，涵蓋餐飲、服務、貿易等多個
行業。其中，李錦記、嘉里物流（００６３６）、馮氏集團（００４９４）等多間大型港企都已
是連續第二年參展。這些公司反映，今屆觀展人數眾多，工作人員都在一刻不停地接待採購商，
收穫了很多潛在客戶。
　　嘉里物流企業服務經理周雯璐對《經濟通通訊社》表示，今年展台的客流量較去年增約三至
四成，其中約６０％的客人有進一步合作的可能性。在去年參加完進博會後，嘉里物流與山東青
島膠州市政府建立了聯繫，隨後決定在當地新建一個物流中心，現在該物流中心已經正式動工了
。今年嘉里物流更將展台面積擴大三倍，期待挖掘更多的潛在客戶。
馮氏集團展台的工作人員亦提到，今年是第二年來到進博會，參展商和觀眾人數都比去年要多，
工作人員忙得不可開交，要到下午兩點以後才有空吃午飯。

＊利程坊：內地三四線城市的購買力還沒完全開發＊

　　在中美貿易摩擦和中國經濟增速放緩的雙重壓力當下，國內消費者和企業似乎已經不再大手
筆「買買買」，而是變得愈來愈「精明」。主打供應鏈、零售業務的馮氏集團也早已看到這一趨
勢，已經開始跟隨大眾消費趨勢選擇相應的合作品牌。
　　馮氏集團旗下創新平台利程坊的董事林星曄指，現時內地消費者對最高端的商品仍有追求，
但中端的奢侈品品牌，如果價錢和價值不能匹配，就會有一定的壓力。消費者寧可選擇一些低價
位，但是質量比較好的產品。他舉例說：「在服裝方面，消費者更加注重產品的用料、布料來源
和產地，而不是看到一個ＬＯＧＯ（商標）就會去買。」
　　他又指，當前內地市場的潛力在於三四線城市，有很多小城市的購買力還沒有完全開發。另
外，國家主席習近平此次在進博會上還宣布了擴大開放的措施，這對於專做全球供應鏈的馮氏集
團來說十分有利，因為降低貿易壁壘、降低關稅等措施，能夠幫助集團貿易、物流方面的業務。

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