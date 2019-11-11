【聚焦數據】內地１０月新增人民幣貸款６６１３億元，遠低預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，１０月份人民幣貸款增加６６１３億元，遠低

市場預期的８０００億元，同比少增３５７億元。分部門看，住戶部門貸款增加４２１０億元，

其中，短期貸款增加６２３億元，中長期貸款增加３５８７億元；非金融企業及機關團體貸款增

加１２６２億元，其中，短期貸款減少１１７８億元，中長期貸款增加２２１６億元，票據融資

增加２１４億元；非銀行業金融機構貸款增加１１２３億元。

１０月末，本外幣貸款餘額１５６﹒２２萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣貸款餘

額１５０﹒５９萬億元，同比增長１２﹒４％，與市場預期的１２﹒５％相若，增速分別比上月

末和上年同期低０﹒１個和０﹒７個百分點。



＊１０月人民幣存款增加２３７２億元＊



１０月末，本外幣存款餘額１９６﹒２６萬億元，同比增長８﹒１％。月末人民幣存款餘額

１９０﹒９７萬億元，同比增長８﹒２％，增速比上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高

０﹒１個百分點。

１０月份人民幣存款增加２３７２億元，同比少增１１６３億元。其中，住戶存款減少

６０１２億元，非金融企業存款減少６９９３億元，財政性存款增加５５５１億元，非銀行業金

融機構存款增加８８６５億元。

１０月末，外幣存款餘額７４９７億美元，同比增長１﹒５％。當月外幣存款增加１７５億

美元，同比多增２２５億美元。（ｃｔ）

