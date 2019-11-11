  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2019 17:26

【聚焦數據】人行：１０月末社融規模存量增量同比增１０﹒７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，１０月末社會融資規模存量為
２１９﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４９﹒１３萬億元，同比增長１２﹒５％，略
高過市場預期的１２﹒４％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１８萬億元，同
比下降９％；委托貸款餘額為１１﹒６７萬億元，同比下降８﹒４％；信托貸款餘額為７﹒６２
萬億元，同比下降３﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒１８萬億元，同比降１４﹒５％；
企業債券餘額為２２﹒８１萬億元，同比增長１４﹒２％；地方政府專項債券餘額為９﹒４１萬
億元，同比增長２９﹒６％；非金融企業境內股票餘額為７﹒２６萬億元，同比增長４﹒１％。
　　從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６７﹒９％，同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同
比低０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒３％，同比低１﹒１個百分點；信托貸款餘額佔比
３﹒５％，同比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０﹒５個
百分點；企業債券餘額佔比１０﹒４％，同比高０﹒３個百分點；地方政府專項債券餘額佔比
４﹒３％，同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百
分點。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯漲如影隨 通縮猶可怕
生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
國際動態11/11/2019
特彈劾調查 公開聽證會周三舉行
生財有道08/11/2019
【嚟緊炒D乜】信達生物新藥上市在望 中線目標29元
FOCUS08/11/2019
【FOCUS】據協議「內容」還是「執行」?取消關稅中美有排拗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金