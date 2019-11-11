【聚焦數據】人行：１０月末社融規模存量增量同比增１０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，１０月末社會融資規模存量為

２１９﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４９﹒１３萬億元，同比增長１２﹒５％，略

高過市場預期的１２﹒４％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１８萬億元，同

比下降９％；委托貸款餘額為１１﹒６７萬億元，同比下降８﹒４％；信托貸款餘額為７﹒６２

萬億元，同比下降３﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒１８萬億元，同比降１４﹒５％；

企業債券餘額為２２﹒８１萬億元，同比增長１４﹒２％；地方政府專項債券餘額為９﹒４１萬

億元，同比增長２９﹒６％；非金融企業境內股票餘額為７﹒２６萬億元，同比增長４﹒１％。

從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６７﹒９％，同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同

比低０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒３％，同比低１﹒１個百分點；信托貸款餘額佔比

３﹒５％，同比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０﹒５個

百分點；企業債券餘額佔比１０﹒４％，同比高０﹒３個百分點；地方政府專項債券餘額佔比

４﹒３％，同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百

分點。（ｃａ）

