【ＦＯＣＵＳ】滯漲如影隨，通縮猶可怕

【ＦＯＣＵＳ】內地１０月ＣＰＩ、ＰＰＩ分別錄近８年最高、逾３年最低，中國到底是該

小心滯漲還是通縮？Ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｑｕｅｓｔｉｏｎ。然則，實際答案或許是兩者

正並駕齊驅。

要順應全球央行重啟擴表的大趨勢，確保個人有足夠現金流及不把雞蛋放進同一個籃子之餘

，相信「強者恆強，贏者通吃」，或能在低增長、負利率中跑贏總體下行的全球投資回報率。



＊ＰＰＩ連縮四月，各國恐同跌「跌價漩渦」＊



國家統計局周日（９日）公布，１０月居民消費價格（ＣＰＩ）同比升３﹒８％（預期

３﹒３％），錄２０１２年１月以來最高；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降１﹒６％

（預期－１﹒５％），錄２０１６年７月以來最低。

「豬二哥（最新按年漲１０１﹒３％）」領銜的食品價格通脹推動ＣＰＩ加速衝衝衝，加上

Ｍ２增速持續跑贏ＧＤＰ增速，有機構預期，ＣＰＩ本月將續攀升至４﹒６％、並在明年１月見

「６」字頭，一時間，滯脹（增長下行、通脹上行）之聲四起。

不過，另一邊廂，已持續４個月的ＰＰＩ通縮愈演愈烈，最新跌幅擴至逾三年最闊，除了恐

續拖累內地規模以上工業企業利潤倒跌，亦拉低出口價格指數，並可能令千方百計刺激通脹的各

國，同跌入「跌價漩渦」。

面對ＣＰＩ、ＰＰＩ「剪刀差」持續擴大，坊間關於中國到底是面臨滯漲還是通縮、貨幣政

策到底是應去槓桿還是增槓桿的爭議四起。不過，若按反映經濟周期波動的「美林時鐘」計，中

國或正處於第三階段「滯脹期」向第四階段「衰退期」過渡時，換言之，即是滯脹風險與通縮風

險並駕齊驅。



＊小寬鬆難改，「強者勢恆強，贏者續通吃」＊



滯脹固然令人惶恐，但通縮才更可怕，此從央媽上周意外下調一年期中期借貸便利（ＭＬＦ

）中標利率５個點子，明確釋放貨幣政策將保持寬鬆的信號可見一斑。

鑒於工業品價格通縮蠶食企業盈利、內地一眾小型銀行風險高企、Ａ股上市公司業績接連爆

雷、地產投資因開發商資金鏈吃緊急劇放緩……儘管從國務院到央媽再三稱「堅決不搞大水漫灌

」，但無論其是否承認，內地「去槓桿」的油門早已剎止，而維穩大過天的「小鬆（寬鬆）小放

（放水）」將陸續有來。

從央媽年初至今已三度降準，到國務院拍板提前下發明年專項債部分額度，再到中證監周末

最新宣布鬆綁創業板再融資等看，要順應全球央行重啟擴表的大趨勢，確保個人有足夠現金流及

不把雞蛋放進同一個籃子之餘，遵循「強者恆強，贏者通吃」，或能在低增長、負利率中跑贏總

體下行的全球投資回報率。

