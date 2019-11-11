《匯市一周－徐惠芳》多國紀念日休市，外幣整固

《匯市一周》周一（１１日）退伍軍人紀念日，美國銀行和債券市場休市一天、停戰紀念日

，法國銀行和債券市場休市一天、國殤紀念日，加拿大銀行和債券市場休市一天，市場消息較清

淡，料較平靜，等待英國第三季度ＧＤＰ季率及年率、英國９月製造業生產年率等。



周一亞市，日本公布多項數據，９月貿易帳（財務省）為１１億日圓，預估為５１３億日圓

；１０月銀行信貸年率（含信託）為２﹒０％；１０月銀行信貸年率（除信託）為２﹒２％；９

月經常帳（季調後）為１４８５２億日圓；９月核心機械訂單月率為－２﹒９％；９月核心機械

訂單年率為５﹒１％；９月經常帳（未季調）為１６１２９億日圓。美元兌日圓在１０９﹒１０

水平整固，下方支持１０８﹒６０、１０８﹒１０。



市場轉向觀望英國脫歐進展，以及環球貿易談判的消息。近期美匯指數表現強勢，美國經濟

數據扭轉了之前的頹勢，環球貿易局勢有待改善及刺激美國經濟，相反，歐元區經濟仍表現低迷

，新任歐洲央行行長拉加德上任後，或延續寬鬆政策，市場進一步比較歐元區和美國經濟數據。



＊市場比較歐美經濟＊



美聯儲博斯蒂克表示，沒有看到任何跡象反映消費者支出正在放緩，通脹前景非常健康，採

取任何方向的措施都需要前景出現明顯變化，認為經濟正在向實現２％通脹目標的軌道上。



德國公布多項數據，９月貿易帳為２１１億歐元，預估為１９５億歐元；９月經常帳為

２５５億歐元，預估為１９１億歐元；９月出口月率為１﹒５％，前值－１﹒８％修正至

－０﹒９％，預估為０﹒３％；９月進口月率為１﹒３％，前值０﹒５％修正至０﹒１％，預估

為０﹒０％。歐元在１﹒１０５水平整固，趨勢往下，上方阻力１﹒１０９０、１﹒１１４５、

１﹒１２１０。



瑞士１０月失業率（季調後）為２﹒３％，符合前值及預估；未季調為２﹒２％，符合預期

，前值２﹒１％。瑞士１０月外匯儲備為７７９１億瑞郎，前值７７６９億瑞郎。瑞士第三季度

房地產泡沫指數０﹒９３，前值０﹒７８修正至０﹒８３。美元兌瑞郎連升５日，趨勢往上，逼

近保歷加通道上軸，在０﹒９９６０水平爭持，下方支持０﹒９９１５、０﹒９８６５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

