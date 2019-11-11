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即市新聞

11/11/2019 11:59

《金石為開－黃威》資金棄債轉股，黃金連遭重挫

　　《金石為開》上周中美談判出現新的積極進展，雙方正愈發接近達成第一階段的協議。貿易
前景改善令風險情緒升溫，投資者拋售債券投入股市，美國三大股指均創下歷史新高。市場對於
貨幣政策的預期也逐漸穩定下來，美聯儲暫時按兵不動成為主流觀點。黃金失去支撐並連續遭到
重挫，全周累計大跌３﹒６％，為近三年最大單周跌幅。
　
　　美國供應商管理協會上周公布的資料顯示，美國１０月ＩＳＭ非製造業指數由上月的
５２﹒６回升至５４﹒７，好於預期值５３﹒５。分項數據中，商業活動、新訂單及就業指標都
均出現了明顯反彈。這也和月初公布的１０月非農一致，因為非製造業提供了美國近９０％的就
業崗位。固然企業投資依舊疲軟是一個較大的隱憂，不過就業市場健康預示著９月零售的下滑可
能只是暫時性的，美國經濟仍有不俗的韌性。因此結合近期公布的ＧＤＰ、非農等重磅數據，市
場對美國經濟的憂慮實際上有所緩解。
　
　　投資者進一步削減了對美聯儲降息的押注，美債收益率及美元持續回升。上周多位官員都發
聲質疑了繼續降息的合理性，令當前市場對於美聯儲暫時按兵不動的預期較為統一，
ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示１２月降息概率僅５％。貨幣政策對黃金的影響淡化，因此避險需求對黃
金短線走勢的重要性加大。
　
　　中國商務部上周表示，中美同意分階段取消在長達數月的貿易爭端期間徵收的關稅。據稱一
名美國官員證實了這一消息，特朗普亦聲稱談判進展順利，不過否認了取消關稅這一說法。整體
而言，中美貿易談判還是出現積極進展，雙方正愈發接近達成第一階段協議。風險情緒升溫，投
資者拋售債券轉投股市。１０年期美債收益率回升至１﹒９４５％，突破了９月份反彈高位，三
大股指均創下歷史新高。
　
　　黃金因此受到打壓，金價在上周二（５日）及周四（７日）兩度重挫，不但反彈勢頭被澆滅
，更是錄得８月初以來的新低。日線ＭＡＣＤ動能柱由升轉跌，ＲＳＩ跌至４０一下，短線走勢
迅速轉弱。而保歷加通道寬度有加速擴張的趨勢，目前金價仍貼近通道下軌運行，反彈乏力，這
對多頭而言是一個極為危險的信號。一旦０﹒６１８倍回調位１４６０美元失守，金價可能回到
１４００至１４３５美元一帶尋求支撐。
　
　　本周重點關注美國１０月消費者物價指數、零售銷售及歐元區三季度ＧＤＰ初值。
《六福金融分析師　黃威》

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