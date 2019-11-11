《缸邊隨筆－張嘉碩》否極泰來？

《缸邊隨筆》上周四（７日）下午３時後，港股恆指拗腰反彈，由跌轉升，周線圖上，升破

了短期下降軌，港股否極泰來了？



港股自２０１８年１月以來的下跌，基本有兩因：

（１）美國發起對中國的貿易戰；

（２）美儲局縮表，加息。



恆指於２０１４年第四季以來的周線圖。２０１５年的下跌是因為中央去槓桿（收縮銀根）

所帶來的回調，這個去槓桿是一直持續至今。去槓桿使房地產業受壓，亦使Ａ股普遍受壓

。ＳＯＨＯ中國（００４１０）的潘石屹最近似要退出商業房產業，可見中央對房子只用來住，

不可用來炒的政策，連商業房也管上了。

中央的去槓桿卻遇上了自２０１６年起的美國再ＱＥ，美資氾濫全球，使到港股自２０１６

年２月起上升，恆指由萬八升至２０１８年１月的三萬二。

２０１８年１月，特朗普對中國的鋼鐵、鋁產品，加徵關稅，開啟對中國的貿戰。早期，市

場以為特朗普不會來真的，亦以為中國會如日本般屈服。如今看來，美國這次是踢到鐵板，不能

不變招。

中美自２０１８年３月至５月貿談，給了市場假希望，一直到２０１８年５月談崩，同年６

月６日美正式對３４０億美元華貨徵２５％關稅，中國作出還擊，美國對更多華貨加徵關稅及進

一步提高稅額，步步進逼，直到２０１８年９月１７日再對２０００億美元華貨加徵１０％關稅

，並揚言會於２０１９年１月１日，將這２０００億美元華貨關稅加徵至２５％。

不過這個２０１８年９月１７日的加徵，亦是美對華貨最後的一次實質加徵，美國揚言的

２０１９年１月１日加徵，２０１９年３月１日的加徵，都一再延期，未真正執行過。

此即是謂，美對華貨加徵關稅是於２０１８年９月１７日便止，何故？

一方面是美國商界反對聲音不小，另方面，２０１８年９月１７日的對華貨加徵關稅，使美

股也大跌，當時美市場悲觀情緒大漲，紛認為美股會有股災，事實上，當時美股眾指數亦見自之

前高位下跌逾２０％，再跌多１０％，就真是股災了。

特朗普自上任以來，一直十分關注美股表現，他認為，為保障連任，股市升始能讓美國的中

產階級開心，投票予他。當美股也因特朗普對華貨徵關稅而跌時，特朗普就不能不在對華徵關稅

一事收收手。

２０１８年１１月１日，特朗普忽致電習近平，表示於同年１２月１日，中美元首，藉在智

利Ｇ２０峰會之便，重啟貿談。這個談，幾於２０１９年５月帶來和解。然中國在簽約前，重申

一切已加之關稅，必要取消，始可簽署，結果是談崩了。

中方這個要求，是自２０１８年５月談崩以來，一直堅持的。

於上周四的中美貿談有進展一事中，中美官方都謂，雙方互徵的關稅，會逐步撤回：

Ｒｏｌｌ ｂａｃｋ。



＊若撤關稅有三前因＊



為何特朗普肯逐步撤回對華所徵的關稅？有三個前因：

（１）２０１９年８月１３日，特朗普宣布，將同年９月１日對華貨新徵關稅，推遲到同年

１２月１５日，以免影響到美國人的假日（感恩節）購物心情，這反映，特朗普明白，加徵關稅

會使美物價上揚；

（２）２０１９年８月３０日《華盛頓郵報》報道，特朗普政府計劃對華加徵關稅影響的公

司減稅，減稅幅度與對華貨加徵關稅幅度相若，此即是反證，對華貨所加徵之關稅，是由美國公

司╱政府承擔；

（３）２０１９年９月４日，特朗普謂：如他不對華啟貿戰，道指可升多１萬點（Ｔｈｅ

Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅ ｗｏｕｌｄ ｂｅ

“１００００ ｐｏｉｎｔｓ ｈｉｇｈｅｒ”ｉｆ ｈｅ ｈａｄｎ’ｔ ｓｔａｒｔｅｄ

ａ ｔｒａｄｅｄ ｉｓ ｄｉｓｐｕｔｅ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ﹒）。此即是謂投資者對特

朗普的對華貿易政策有擔心。

特朗普是個聰明人，如對華徵關稅未能打垮中國，而競選連任期近，就不能不盡快找個下台

階。

一直以來，白宮中的反華幕僚有指控中國對可供做新毒品的原料－－芬太尼，出口至美禁止

不力，於上周四，中國就公布在中美通力合作下，打破了９人的偷運芬太尼集團，中美禁毒官員

同時出席在中國的新聞發布會。

這個中美合力打擊販毒品原料，與中美同時公布貿談有進展，中美雙方會逐步互撤對對方所

徵關稅，怎會沒有關連？貿談與打毒炒埋一碟，中美和衷共濟，會使今次的貿談協議，減少臨門

撻Ｑ機會，為中港股市的否極泰來，提供個良好氛圍。



＊看特朗普能否擺平反華勢力＊



芬太尼對中美貿談起到促進作用，真是你估都估不到，但如特朗普在這個重大的美國社會議

題：芬太尼的毒害，能予以有效遏止時，對特朗普的競選連任是可以額外加分的。當然，特朗普

能否擺平白宮內強硬反華勢力的阻撓，是今次貿談有無實質進展的關鍵。

另個打壓港股，以至環球股市的因素，是美儲局自２０１８年２月以來的加速縮表、加息，

此舉使環球美元供應減少，使到美國的隔夜利率Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ於２０１９年９月以來急升

，美國Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ升，是美國市場「缺水」之兆，本欄亦多次談此，不贅。美儲局亦認

識此點，不能不推出「不是ＱＥ的ＱＥ」，和減息。經此一「劫」，相信美儲局之後不敢輕言縮

表與加息，減輕了環球股市「缺水」的壓力，這點不多講了。

當「水」不缺時，股市能否再升就要看公司盈利的改善。ＩＭＦ上周四表示，如中美真能達

成平息貿戰的協議，ＩＭＦ將上調環球經濟增長率，這將利好環球公司盈利增長。在Ａ股方面，

中央亦推出不少利經濟政策，其中包括ＭＬＦ也降了息，港股方面亦將受惠於大型中資公司來港

上市，故中美貿戰能和解，對在港上市的國內公司表現是有利的。

恆指成分股有近７成是中資，他們的盈利，不大受香港社會形勢影響，因此，恆指是可以在

社會紛亂中仍升的。



＊恆指或見三萬五＊



從技術走勢言，恆指周線已升破了短期下降軌，之後就望上試長期下降軌約２８７００區，

再上就是望雙底頸線３０２００區，該區亦是２０１８年２月至６月的阻力區，一旦突破，雙底

可望成立，量度升幅可達３５０００區，發夢？先看中美於今明兩周會否傳來進一步握手言和的

利好。《資深投資者 張嘉碩》

