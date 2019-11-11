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11/11/2019 10:14

【修例風暴】國際專家小組促獨立調查，梁定邦認同監警會權力不足

　　《經濟通通訊社１１日專訊》監警會國際專家小組成員發表聲明，認為監警會的權力及獨立
調查能力，不足以應付近期的事件，建議由獨立機構進行調查。監警會主席梁定邦認同會方無調
查權力，但強調現階段的調查是為未來提供方向，並不是最終報告。
　　政府發言人回應指，今次審視旨在查找事實，找出未來方向，政府將密切關注審視結果，仔
細研究所有建議，呼籲給予監警會時間和空間專注完成有關工作。（ｃｌ）（ｚｚ）

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