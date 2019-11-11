《國企紅籌》華電福新（００８１６）１０月發電量升近３％

《經濟通通訊社１１日專訊》華電福新（００８１６）指，１０月總發電量約３７０﹒４９

萬兆瓦時，較去年同期升２﹒９％，其中風電和太陽能發電量分別升８﹒３％及跌６﹒８％，水

電及煤電發電量分別降低２８﹒２％和升８﹒３％，天然氣及其他清潔能源發電量分別增１１％

及跌１３﹒２％。

該集團指今年首１０個月發電量約４０３７﹒６４萬兆瓦時，比去年同期升９﹒９％，由水

電及天然氣發電量比去年同期增加約９８％及３６％所帶動。（ｗｈ）

