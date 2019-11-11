《神州民企》網龍（００７７７）教育附屬發換股債籌近１２億元

《經濟通通訊社１１日專訊》網龍（００７７７）旗下貝斯特教育在線向一機構投資者

Ｎｕｒｔｕｒｅ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ發行本金額１﹒５億美元（約１１﹒７５億港元）的可轉

換及可交換債券。

此外，該集團又向該投資者發行認股權證，每股認購價２１﹒１９９８元，較上周五

（８日）收市價１８﹒７元溢價約１３﹒３７％，若悉數行使將發行最多約１０８２﹒７９萬股

新股，佔擴大後股本約２％，可額外集資約２﹒３億元。

該集團指可轉換及可交換債券為期５年，年利率５％，該投資者可按貝斯特投資前估值約

１２億美元（約９３﹒９６億港元）計算，轉換為貝斯特擴大後股本約１１﹒１％股權，而網龍

所持貝斯特股權將攤薄至約６１﹒６％。此外，該投資者也可按貝斯特旗下全資擁有的

Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ估值約４﹒５億美元（約３５﹒２４億港元）計算，交換為

Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ最多約３７﹒５％股權。

該集團指貝斯特從事教育業務，去年度虧損擴大至約５﹒９７億元人民幣，而旗下

Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ從事提供Ｋ－１２互動教室技術，去年淨溢利１７１８萬英鎊，漲逾２８

倍。該集團指該投資者的投資組合涵蓋大中華區的幼兒園、學習中心、Ｋ－１２國際學校及海外

留學服務商，故擬向對方網絡內的學生、教師及家長提供全套產品及服務，並與對方投資的多家

公司探討潛在合作機會。（ｗｈ）

