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11/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒１億人幣，買美團藥明沽建行騰訊

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股六連升累漲近１２００點後，上周五（８日）見獲利回吐
，加上市場憂慮周末本港抗議活動加劇，本地地產股借勢回吐，港股一度跌２６４點低見
２７５８２點，最終收市跌１９６點或０﹒７０％，報２７６５１點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣減少３５％。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。
　　主板成交７９６﹒６９億元增加２﹒３％，其中港股通成交１１０﹒８億元，佔總成交
１４％。

＊北水對投資內銀股取向各不同＊
　　
　　ＭＳＣＩ明晟宣布，第三度擴容Ａ股於旗下指數的納入因子，美團於ＭＳＣＩ新興等一系列
指數的比重均有降低，全日股價回吐３﹒９６％，報９４﹒６元。然而，北水全日仍持續力吸美
團，淨買入額高達７﹒２１億元「獨佔鰲頭」。
　　國務院上日公布，提出全面取消在華外資銀行等金融機構業務範圍限制，換言之內銀的業務
競爭壓力將會加劇，內銀股上周五（８日）個別發展，北水投資取向亦不同，全日仍力吸工行及
力沽建行，淨買入及淨沽出分別是１﹒５２億元及２﹒３３億元，與此同時，招行全日淨沽出亦
有１﹒１５億元。工行股價收跌０﹒３４％報５﹒８６元，建行挫１﹒３７％報６﹒４７元，招
行逆市升０﹒７５％報４０﹒３元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　７．２１　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　１．７４　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．５２　
　　中國太平（００９６６）　　　　　　０．８４　
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　　０．４８　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．３３　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－１．４１　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－１．１５　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．１１　
　　中國生物（０１１７７）　　　　　－０．５８　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｅｃ）

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