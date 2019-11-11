【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒１億人幣，買美團藥明沽建行騰訊

《經濟通通訊社１１日專訊》港股六連升累漲近１２００點後，上周五（８日）見獲利回吐

，加上市場憂慮周末本港抗議活動加劇，本地地產股借勢回吐，港股一度跌２６４點低見

２７５８２點，最終收市跌１９６點或０﹒７０％，報２７６５１點。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣減少３５％。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多

的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。

主板成交７９６﹒６９億元增加２﹒３％，其中港股通成交１１０﹒８億元，佔總成交

１４％。



＊北水對投資內銀股取向各不同＊



ＭＳＣＩ明晟宣布，第三度擴容Ａ股於旗下指數的納入因子，美團於ＭＳＣＩ新興等一系列

指數的比重均有降低，全日股價回吐３﹒９６％，報９４﹒６元。然而，北水全日仍持續力吸美

團，淨買入額高達７﹒２１億元「獨佔鰲頭」。

國務院上日公布，提出全面取消在華外資銀行等金融機構業務範圍限制，換言之內銀的業務

競爭壓力將會加劇，內銀股上周五（８日）個別發展，北水投資取向亦不同，全日仍力吸工行及

力沽建行，淨買入及淨沽出分別是１﹒５２億元及２﹒３３億元，與此同時，招行全日淨沽出亦

有１﹒１５億元。工行股價收跌０﹒３４％報５﹒８６元，建行挫１﹒３７％報６﹒４７元，招

行逆市升０﹒７５％報４０﹒３元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ７．２１

藥明生物（０２２６９） １．７４

工商銀行（０１３９８） １．５２

中國太平（００９６６） ０．８４

吉利汽車（００１７５） ０．４８



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －２．３３

騰訊控股（００７００） －１．４１

招商銀行（０３９６８） －１．１５

融創中國（０１９１８） －１．１１

中國生物（０１１７７） －０．５８

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（ｅｃ）

