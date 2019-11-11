【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒１億人幣，買美團藥明沽建行騰訊

《經濟通通訊社１１日專訊》港股六連升累漲近１２００點後，上周五（８日）見獲利回吐
，加上市場憂慮周末本港抗議活動加劇，本地地產股借勢回吐，港股一度跌２６４點低見
２７５８２點，最終收市跌１９６點或０﹒７０％，報２７６５１點。
按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣減少３５％。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。
主板成交７９６﹒６９億元增加２﹒３％，其中港股通成交１１０﹒８億元，佔總成交
１４％。
＊北水對投資內銀股取向各不同＊
ＭＳＣＩ明晟宣布，第三度擴容Ａ股於旗下指數的納入因子，美團於ＭＳＣＩ新興等一系列
指數的比重均有降低，全日股價回吐３﹒９６％，報９４﹒６元。然而，北水全日仍持續力吸美
團，淨買入額高達７﹒２１億元「獨佔鰲頭」。
國務院上日公布，提出全面取消在華外資銀行等金融機構業務範圍限制，換言之內銀的業務
競爭壓力將會加劇，內銀股上周五（８日）個別發展，北水投資取向亦不同，全日仍力吸工行及
力沽建行，淨買入及淨沽出分別是１﹒５２億元及２﹒３３億元，與此同時，招行全日淨沽出亦
有１﹒１５億元。工行股價收跌０﹒３４％報５﹒８６元，建行挫１﹒３７％報６﹒４７元，招
行逆市升０﹒７５％報４０﹒３元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ７．２１
藥明生物（０２２６９） １．７４
工商銀行（０１３９８） １．５２
中國太平（００９６６） ０．８４
吉利汽車（００１７５） ０．４８
淨沽出最多港股：
建設銀行（００９３９） －２．３３
騰訊控股（００７００） －１．４１
招商銀行（０３９６８） －１．１５
融創中國（０１９１８） －１．１１
中國生物（０１１７７） －０．５８
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（ｅｃ）