《日入而息》港股瀉逾七百點失兩萬七，內地上月新增人幣貸款遜色

《今天重點》﹡特朗普表示未同意取消對中國商品加徵的關稅，加上本港社會事件惡化，港

股大瀉７２４點，失兩萬七關

﹡政府呼籲市民勿誤信停工、停巿及停學謠言，金管局否認限制市民提款

﹡內地１０月新增人民幣貸款６６１３億元，遠遜於預期

﹡李嘉誠基金會１０億元「應急錢」計劃，第二期６億援助零售業

﹡傳阿里計劃本周五起接受投資者認購，本月２０日定價



《即日市況》﹡中美撤關稅存憂，本港社會事件惡化，港股瀉７２４點收２６９２６



《深滬股市》﹡特朗普變卦加上通脹恐慌，滬綜指收跌１﹒８３％



《美元匯價》﹡美匯上行阻力在９８﹒７０；歐元最新報１﹒１０３２╱３６，日圓最新報

１０８﹒９６╱９９



《公司業績》﹡投融長富（００８５０）年度虧損擴大至約４億元，不派息

﹡陽光油砂（０２０１２）第三季虧損按年擴大至１９１４萬加元，不派息

﹡星展首三季除撥備前溢利按年升１４％至６４億坡元

﹡迅銷（０６２８８）每份香港預託證券可分派末期股息０﹒１７１７０８元

﹡偉易達（００３０３）中期純利按年升３１％，中期息１７美仙



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）消費力看俏，布局中國印度東南亞

﹡上海証大（００７５５）董事會主席邱海斌辭任，王樂天接任

﹡工行回應邯鄲搶注車輛ＥＴＣ表示向客戶道歉，嚴肅處理

﹡中國汽車新零售（００５２６）主席李立新辭任，行政總裁同世平接任

﹡正榮地產（０６１５８）行政總裁王本龍辭任，主席黃仙枝暫時接任

﹡君實生物（０１８７７）藥監局受理阿達木單抗注射液新藥申請

﹡沙地阿美下周日招股，零售投資者部分料不逾０﹒５％

﹡啟明醫療器械及網絡遊戲開發商心動計劃在港上市

﹡中海外（００６８８）料樓市有支持，將把握機會增加投資

﹡飛霓控股（０８４８０）終止售股協議，全資附屬售３５％股權

﹡創夢天地（０１１１９）未虞政策風險，遊戲監管助汰弱留強

﹡壹傳媒（００２８２）與就出售壹週刊出版訴訟訂立和解契據

﹡新華聯資本（００７５８）出售厄瓜多爾精礦貿易業務

﹡維亞生物（０１８７３）不排除分拆業務回歸Ａ股

﹡晨訊科技（０２０００）１０月收入按年跌２３﹒５１％

﹡寶勝國際（０３８１３）１０月份綜合經營收益淨額按年上升１８％

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）擬回購最多２﹒２億股

﹡裕元集團（００５５１）１０月綜合經營收益淨額按年跌０﹒１９％

﹡友佳國際（０２３９８）首１０個月銷售金額按年跌約１６％至７﹒９２億

元人民幣

﹡中國金融租賃（０２３１２）與新加坡區塊鏈技術集團訂立戰略合作備忘錄



《國企紅籌》﹡華僑城（０３３６６）向上海華合提供管理服務

﹡綠地香港（００３３７）首十個月合約銷售額按年升３８％

﹡東風汽車（００４８９）１０月份汽車銷量按年跌１﹒９３％

﹡韓志橋退休離任東方電氣（０１０７２）副總裁

﹡龍源電力（００９１６）１０月份完成發電量按年減少０﹒７５％



《神州民企》﹡弘海（０００６５）合資發展環保輪胎回收

﹡時代中國（０１２３３）訂立１﹒２８億美元及３﹒１２億港元貸款融資協

議

﹡中國東方集團（００５８１）第三季扣除財務成本淨額後經營溢利按年減

６６﹒５％



《中國要聞》﹡萬科物業、海康威視等合資成立安防產品公司

﹡深圳提高豪宅線：單套建積１４４平米以下可省豪宅稅

﹡去年中國億萬富豪人數減少４８人，財富縮水１２％

﹡交通部表示全國ＥＴＣ用戶達１﹒６億，完成總目標八成

﹡深圳回應ＧＤＰ「史上最低」：短期數據不理想不必慌

﹡普思資本表示熊貓ＴＶ倒閉致糾紛，王思聰正應對法院令

﹡中汽協表示１０月汽車銷量按年挫４％，連跌１６個月

﹡賈躍亭邀債權人到美國見面，稱ＦＦ成功是還債前提

﹡人行連續第１１日停逆回購，零投放零回籠；人行表示１０月末社融規模存

量增量同比增１０﹒７％

﹡第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增２３％

﹡今年天貓「雙１１」交易破百億用時１分３６秒；天貓「雙１１」交易破二

千億，耗時較去年縮短８小時

﹡工信部印發攜號轉網規定：不得拖延向用戶提供服務

﹡深圳市住建局回應豪宅稅調整：落實國家減稅降賦精神

﹡內地１０月末Ｍ２增８﹒４％符預期，Ｍ１增３﹒３％；內地１０月新增人

民幣貸款６６１３億元，遠低預期

﹡１０月社融增量僅６１８９億人幣，遠低預期萬億元

﹡外交部促美為兩國留學合作創造條件；外交部斥美方再次炒作中國利用華為

竊取非盟數據



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒３％，報１１４２７﹒２８點

﹡無黨籍人士張善政為韓國瑜競選副手，曾任台行政院長



《其他消息》﹡四中全會輔導讀本中港澳部分，傳張曉明為主要撰寫人

﹡曾鈺成稱毋須延遲或取消區選，惟要公平公正

﹡陳茂波稱理財通將推強化港金融地位

﹡金管局日間回購協議流動性安排額度已被調用逾八成

﹡李嘉誠基金會１０億元「應急錢」計劃，第二期６億援助零售業

﹡調查指明年實質平均薪酬僅升１﹒４％，為區內低位

﹡中原十大屋苑周末僅錄４宗成交，創３個月新低

﹡深股通額度全日用１３﹒５億元，陸股通連續１３天流入；滬股通額度全日

用３﹒４億元，陸股通淨流入６﹒７億

﹡瑞銀因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款４億元



《修例風暴》﹡金管局否認限制市民提款傳聞，強調流動資金充足

﹡政府呼籲市民勿誤信停工、停巿及停學謠言

﹡信銀國際九龍城及太古城分行恢復運作；信銀國際兩間分行及東亞銀行５個

大學網點暫停服務

﹡國際專家小組促獨立調查，梁定邦認同監警會權力不足

﹡西灣河青年右上腹中槍送往深切治療部；報道指西灣河中槍男子完成手術，

情況穩定；西灣河中槍者為ＩＶＥ學生，校方促當局徹查交代事件

﹡港大、中大等多間大學今日停課；中大、教育大學明天繼續停課

﹡警方證實西灣河開槍擊中一人，否認下令前線胡亂開槍

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