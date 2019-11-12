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即市新聞

12/11/2019 08:02

《盤前攻略》港股今早或高開低走，二萬七關口好淡爭持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚（１１日）美股窄幅上落，市場關注聯儲局主席鮑威爾於
國會發表的證詞，以及美國總統特朗普即將發表重要的演講，而投者者亦關注本周公布的ＣＰＩ
及ＰＰＩ數據。個股方面，波音預計７３７ｍａｘ將於明年１月復飛，股價大漲４﹒５５％；另
外，有報導指沃爾格林與私募股權投資巨頭ＫＫＲ就收購事宜進行了接洽，刺激股價高收
５﹒０８％。最終道指收報２７６９１點，升１０點或０﹒０４％。納指收報８４６４點，跌
１１點或０﹒１３％。標指收報３０８７點，跌６點或０﹒２％。
　
＊夜期反彈企穩二萬七，ＡＤＲ表現造好＊
　
　　港股夜期收報２７１８４點，升１９０點，高水２５７點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１６０點，報２７０８７點。預託證券表現造好，騰訊升
１﹒０２％，折合港元報３２６﹒２８元。匯控升０﹒０４％，折合港元報５９﹒０３元。中移
動升０﹒３％，折合港元報６２﹒９４元。友邦升１﹒４４％，折合港元報８０﹒７５元。長和
升０﹒３１％，折合港元報７３﹒７２元。中行升０﹒１２％，折合港元報３﹒２３元。國壽升
０﹒４５％，折合港元報２０﹒９４元。中海油升１﹒０３％，折合港元報１２﹒４５元。中石
化升０﹒３６％，折合港元報４﹒６０元。聯通跌０﹒１５％，折合港元報７﹒３５元。
　
＊港股昨日急瀉後，料今早作技術性反彈＊

　　隔晚港股急瀉逾７００點，反映貿易戰因素及本港政局混亂，一下子令港股失守二萬七關口
。而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２７１１７點，升２４５點或０﹒９１％，預料
港股今早高開約二百點並重返二萬七關口，但將會呈現好淡爭持狀態，相信好淡兩軍對抗性強。
目前市場關注美國經濟數據出爐，以及本港政局何時稍作平息，建議投資者勿估方向，目前仍以
手持現金及觀望為主。（ｕｌ）

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