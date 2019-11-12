【新股上市】利華控股暗盤開報０﹒８７元，高招股價逾２％

《經濟通通訊社１２日專訊》服裝供應鏈解決方案供應商利華控股（０１３４６）明日

（１３日）在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒８７元，較招股價０﹒８５元高

逾２％；現跌７﹒０６％，報０﹒７９元，每手４０００股，不計手續費蝕２４０元。

於耀才證券暗盤交易系統中，該股現報０﹒８４元，較招股價低逾１％。在富途暗盤交易系

統則報０﹒７８元，低招股價８﹒２４％。（ａｌ）

