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即市新聞

12/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
　　金粵控股（０００７０）此前公布股份「五供九」，每股供股價１２仙，１２月９日除淨。
　　港股雖因政治氣氛轉差而昨日急瀉逾７００點，但今日明顯見有資金撈底博反彈，傳統收息
公用股未見有追捧。新創建（００６５９）現跌０﹒８５％，報１１﹒７２元。中電
（００００２）走低０﹒６１％，報８１﹒４５元。
　　
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　事項　　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　　９╱１２　１１╱１２－１３╱１２　１３╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｔｔ）

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