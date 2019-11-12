【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１２日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
金粵控股（０００７０）此前公布股份「五供九」，每股供股價１２仙，１２月９日除淨。
港股雖因政治氣氛轉差而昨日急瀉逾７００點，但今日明顯見有資金撈底博反彈，傳統收息
公用股未見有追捧。新創建（００６５９）現跌０﹒８５％，報１１﹒７２元。中電
（００００２）走低０﹒６１％，報８１﹒４５元。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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金粵控股（０００７０） 五供九， ９╱１２ １１╱１２－１３╱１２ １３╱１
供股價１２仙
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１
中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２
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