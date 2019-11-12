【ＩＰＯ反應】ＳＰＲＯＣＯＭＭ超購７３倍，一手中籤率５％

《經濟通通訊社１２日專訊》ＳＰＲＯＣＯＭＭＩＮＴＥＬ（０１４０１）公布招股結果，

每股發售價定為０﹒５元，為每股發售價介乎０﹒５元至０﹒６元範圍下限。一手２００００股

，一手中籤率５﹒００％，申請１２５手始穩獲一手。認購１２５０萬股的「頭錘飛」有

２１張，中籤率３﹒４４％。

股份將於明早（１３日）於主板掛牌。

公開發售香港部分錄得超額認購約７３倍，合共認購１８﹒４１億股。由於香港公開發售獲

大幅超額認購而國際配售認購不足，已行使其酌情權將２５００萬股國際配售股份自國際配售重

新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份最終數目增至５０００萬股發售股份，相當

於全球發售股份總數的２０％。

發售股份按每股發售價計算，股份發售所得款項淨額估計約為８４４０萬元。公司擬將約

４６％將用作提高瀘州廠房裝配印刷電路板組裝的產能；約１６﹒８％將用作增強研發能力，以

豐富手機相關產品及物聯網相關產品的產品供應；約１０﹒２％將用於加大銷售及市場推廣力度

；約６﹒７％期將用於升級我們的電腦硬件、軟件及ＥＲＰ系統；約１０﹒４％將用於償還部分

按揭貸款；及約９﹒９％將用於額外營運資金及其他一般公司用途。（ｆｚ）

