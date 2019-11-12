【ＩＰＯ反應】利華控股超購逾３０倍，一手中籤率４０％

《經濟通通訊社１２日專訊》服裝供應鏈解決方案供應商利華控股（１３４６）公布招股結

果，每股發售價定為０﹒８５元，為每股發售價介乎０﹒８５元至１﹒０５元範圍下限。一手

４０００股，中籤率４０﹒００％，認購５０手始穩獲一手。認購８６４萬股的「頭錘飛」有

１３張，中籤率１０﹒４６％。

股份將於明早（１３日）於主板掛牌。

公開發售香港部分錄得超額認購約３０﹒２倍，合共認購５﹒３９億股。由於香港公開發售

的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的１５倍或以上，已行使其酌情權

將３４５６萬股國際配售股份自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份

最終數目增至５１８４萬股發售股份，相當於全球發售股份總數的３０％。

國際配售已獲輕微超額認購，國際配售的總認購量相當於國際配售初步可供認購的國際配售

股份總數的１﹒３１倍。



＊所得款項淨額約逾１億元＊



發售股份按每股發售價計算，所得款項淨額估計約為１﹒０７億元。公司擬將約６７﹒７％

將用於透過收購位於亞洲發展中國家，並具備充分、適當專業知識和客戶的服裝供應商，以擴展

其他服裝品類；約１６﹒２％將用於有關我們Ｂ２Ｂ平台的投資；約６﹒８％將用於投資新

ＥＲＰ系統，有望提高我們的業務營運效率；約５﹒２％將用於上市後償還現有的債務；及約４

﹒１％將用於額外營運資金及其他一般企業用途。（ｆｚ）

