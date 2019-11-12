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即市新聞

12/11/2019 07:57

【交通消息】港鐵指火炭站往返大埔墟站暫停服務，西灣河站已關閉

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）今日公布，因應車站有突發情況，東鐵綫
服務更改如下：紅磡站往返火炭站每６分鐘一班；火炭站往返大埔墟站暫停服務；大埔墟站往返
羅湖站每１０分鐘一班；大埔墟站往返落馬洲站每１５分鐘一班。港鐵正安排免費接駁巴士，行
走沙田站至大埔墟站。
　　西鐵綫方面，天水圍站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。
　　港島綫方面，西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站；港鐵又指基於安全考慮，其他車站可
能隨時關閉，而未能預早通知。
　　荃灣綫方面，葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站；港鐵又指基於安全考慮，其他車站可能
隨時關閉，而未能預早通知。　　
　　輕鐵服務方面，輕鐵７０５、７０６及７５１Ｐ綫暫停；７６１Ｐ綫在天水圍區將由天逸改
經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向；７５１綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園
、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定、兆麟，並以三聖為終點
站；６１４及６１４Ｐ綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗╱兆康站方向；所有輕鐵
車輛將不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路綫將維持１３至２５分鐘一班。
　　另外，有消息指基於突發情況，西鐵綫來往錦上路至屯門站列車等六個站服務暫停，紅磡來
往錦上路每５分鐘一班車（ｋｓ）

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