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即市新聞

12/11/2019 09:22

本港示威持續，恒指仍高開１３７點重上二萬七，報２７０６４點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚（１１日）美股走勢靠穩，市場靜候美國經濟公布，本港
連日爆發示威衝突，港股昨日急跌逾七百點後，今早略為反彈。惟今早各區繼續有示威衝突，恆
指今早仍能高開１３７點重上二萬七關，開報２７０６４點，升１３７點或升０﹒５１％，主板
成交１５﹒５０億元。國企指數報１０６７２點，升５９點或升０﹒５６％。
　　碧桂園（０２００７）高開１﹒６％，為目前開市表現好藍籌；地產股走勢不一，恆隆地產
（００１０１）高開１﹒６％，新世界（０００１７）則低開０﹒７％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４２％，報５９﹒２５元；港交所（００３８８）
升０﹒９７％，報２４８﹒６元；騰訊（００７００）揚１﹒０５％，報３２６﹒４元；中移動
（００９４１）升０﹒０８％，報６２﹒８元；友邦（０１２９９）漲０﹒５％，報８０元。

　　表列恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒３０元　　　升１﹒６２％
　　恆隆地產（００１０１）　　１６﹒８０元　　　升１﹒５７％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒４７元　　　升１﹒４９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒３２元　　　升１﹒３２％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒４８元　　　升１﹒３０％

　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒７０元　　　升１﹒２８％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒９６元　　　升１﹒１４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒７５元　　　升１﹒０５％
　　騰訊控股（００７００）　３２６﹒４０元　　　升１﹒０５％
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒００元　　　升１﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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