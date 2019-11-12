《盤後部署》周內消息成利好關鍵，港股短線有望重上２５０天線

《經濟通通訊社１２日專訊》市場觀望中美貿易談判的進一步發展，但隔晚（１１日）美股

道指再創新高，帶動恆指今早亦高開１３７點，報２７０６４點，即時收復二萬七關口。不過，

本港示威活動未有降溫跡象，本地地產股仍有沽壓，恆指半日倒跌最多１３２點，報２６７９５

點。

然而，騰訊（００７００）績前受捧，加上人民幣反彈帶動內銀股造好，恆指再度轉勢向上

，下午曾高見２７０７６點，漲１５０點，港股最終回升１３８點或０﹒５２％，收報

２７０６５點，收復二萬七關、廿天線（約２７０２６點）及百天線（約２６９９６點），成交

６９１﹒２２億元，按日減少逾兩成。國指收報１０６９１點，升７７點或０﹒７３％。

Ａ股方面反覆向好，上證綜指報２９１４點，升４點或０﹒１７％，不過盤中曾失二千九關

口。深成指報９６７０點，跌１０點或０﹒１１％，兩市成交僅３６５６億元人民幣。



＊關注特朗普貿易演說，今年低基數推高美股＊



美國總統特朗普將於今晚在紐約經濟學會發表午餐演說，主題為貿易與經濟政策，市場普遍

預計特朗普將再一次利用演講吹捧美國在他任內的經濟實力，如失業率降至接近五十年低位、國

內生產總值超預期等。不過，市場更關注的是他對中美首階段協議的進一步揭示，如是否取消部

分加徵關稅。有投資管理公司相信，中美兩國最終都會達成某程度上的貿易協議。另外，特朗普

亦可能會提及是否推遲對歐盟加徵汽車關稅，但早前歐盟委員會主席容克就不認為特朗普將加徵

該關稅，演說或對美股盤中有重大影響。

美國市場數據公司ＤａｔａＴｒｅｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ分析稱，今年的美企收益為明年建

立低基數效應，增加美股繼續創造歷史新高的可能性。有分析指出，美企中期收入已按年跌

０﹒４％，第三季收益預計將按年跌２﹒４％，而第四季亦會延續弱勢，收益將按年跌

１﹒１％。公司聯合創始人坦言，美股續創歷史新高，已明確表明投資者認為如果中美貿易戰減

弱，明年輕易實現盈利的機會較大。



＊港股大跌過後現鎚頭，短期見底回升尚有望＊



港股今日於二萬七關位置徘徊，雖然成交未如上日般多，但形態上仍出現鎚頭，在跌勢後形

成的鎚頭意味跌勢難以持續，市況可望見底回升；加上十天線（約２７３０８點）未有因為上日

跌勢而轉勢向下，故短期尚有機會出現黃金交叉，亦十天線向上突破２５０天線（約２７４２６

點）。

不過，近日大市均以消息面作主導，排除特朗普演說的因素外，騰訊（００７００）將於明

日收市後放榜，而今早騰訊音樂已公布上季收入升３１％遠勝預期，故騰訊極有可能績後走高帶

動大市向上。另外，有傳阿里巴巴今日已尋求通過來港第二次上市聆訊，如果今次成功闖關最快

將於本周五（１５日）起招股，或會利好投資氣氛，短期有望重上約２７４００點水平，即牛熊

分界線。（ａｌ）

