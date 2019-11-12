【脫歐協議】英國第三季經濟按年增長１％遜預期，為近十年來最差

《經濟通通訊社１２日專訊》英國第三季經濟增速為近１０年來最慢，因全球經濟放緩及英

國脫歐憂慮損害製造業及企業投資。

英國國家統計局公布，第三季經濟按年增長由第二季的１﹒３％降至１％。這是自２０１０

年首季以來的最慢的增速，亦略低於市場預期的１﹒１％增幅。而第三季經濟較上季增長則為０

﹒３％，亦不及預期的０﹒４％。

第三季度企業投資保持穩定，但按年下跌０﹒６％。製造業產出跌幅超過預期，同比下降１

﹒８％。因失業率下跌及薪酬增長，第三季家庭開支按季增加０﹒４％，政府開支增加０﹒３％

。（ｍｎ）

