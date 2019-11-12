《經濟通通訊社１２日專訊》英國第三季經濟增速為近１０年來最慢，因全球經濟放緩及英
國脫歐憂慮損害製造業及企業投資。
英國國家統計局公布，第三季經濟按年增長由第二季的１﹒３％降至１％。這是自２０１０
年首季以來的最慢的增速，亦略低於市場預期的１﹒１％增幅。而第三季經濟較上季增長則為０
﹒３％，亦不及預期的０﹒４％。
第三季度企業投資保持穩定，但按年下跌０﹒６％。製造業產出跌幅超過預期，同比下降１
﹒８％。因失業率下跌及薪酬增長，第三季家庭開支按季增加０﹒４％，政府開支增加０﹒３％
。（ｍｎ）
12/11/2019 09:56
【脫歐協議】英國第三季經濟按年增長１％遜預期，為近十年來最差
《經濟通通訊社１２日專訊》英國第三季經濟增速為近１０年來最慢，因全球經濟放緩及英
國脫歐憂慮損害製造業及企業投資。
英國國家統計局公布，第三季經濟按年增長由第二季的１﹒３％降至１％。這是自２０１０
年首季以來的最慢的增速，亦略低於市場預期的１﹒１％增幅。而第三季經濟較上季增長則為０
﹒３％，亦不及預期的０﹒４％。
第三季度企業投資保持穩定，但按年下跌０﹒６％。製造業產出跌幅超過預期，同比下降１
﹒８％。因失業率下跌及薪酬增長，第三季家庭開支按季增加０﹒４％，政府開支增加０﹒３％
。（ｍｎ）
|國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
|中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
|FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯漲如影隨 通縮猶可怕
|生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
|國際動態11/11/2019
特彈劾調查 公開聽證會周三舉行
|生財有道08/11/2019
【嚟緊炒D乜】信達生物新藥上市在望 中線目標29元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰