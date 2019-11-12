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12/11/2019 09:56

【脫歐協議】英國第三季經濟按年增長１％遜預期，為近十年來最差

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英國第三季經濟增速為近１０年來最慢，因全球經濟放緩及英
國脫歐憂慮損害製造業及企業投資。
　　英國國家統計局公布，第三季經濟按年增長由第二季的１﹒３％降至１％。這是自２０１０
年首季以來的最慢的增速，亦略低於市場預期的１﹒１％增幅。而第三季經濟較上季增長則為０
﹒３％，亦不及預期的０﹒４％。
　　第三季度企業投資保持穩定，但按年下跌０﹒６％。製造業產出跌幅超過預期，同比下降１
﹒８％。因失業率下跌及薪酬增長，第三季家庭開支按季增加０﹒４％，政府開支增加０﹒３％
。（ｍｎ）

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