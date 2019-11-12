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12/11/2019 14:51

【貿易開戰】歐盟料特朗普將推遲決定對歐洲汽車加徵關稅

　　《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟官員表示，預計美國總統特朗普本周將宣布再推遲６個月
決定就是否對歐盟汽車及零件加徵關稅，白宮原定於周四之前決定是否對歐盟生產的汽車及零件
徵收最高達２５％的關稅。
　　本月初美國商務部長羅斯表示，在與歐盟、日本及南韓車廠進行對話後，美國或許無需在本
月稍後對進口汽車課徵關稅。
　　歐盟官員表示，雖然美方可能進一步推遲６個月，但特朗普的行動難以預料，在未來一年美
國與歐盟進行貿易磋商之際，特朗普可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。（ｍｎ）

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