【貿易開戰】歐盟料特朗普將推遲決定對歐洲汽車加徵關稅

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟官員表示，預計美國總統特朗普本周將宣布再推遲６個月

決定就是否對歐盟汽車及零件加徵關稅，白宮原定於周四之前決定是否對歐盟生產的汽車及零件

徵收最高達２５％的關稅。

本月初美國商務部長羅斯表示，在與歐盟、日本及南韓車廠進行對話後，美國或許無需在本

月稍後對進口汽車課徵關稅。

歐盟官員表示，雖然美方可能進一步推遲６個月，但特朗普的行動難以預料，在未來一年美

國與歐盟進行貿易磋商之際，特朗普可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。（ｍｎ）

