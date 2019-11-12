《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟官員表示，預計美國總統特朗普本周將宣布再推遲６個月
決定就是否對歐盟汽車及零件加徵關稅，白宮原定於周四之前決定是否對歐盟生產的汽車及零件
徵收最高達２５％的關稅。
本月初美國商務部長羅斯表示，在與歐盟、日本及南韓車廠進行對話後，美國或許無需在本
月稍後對進口汽車課徵關稅。
歐盟官員表示，雖然美方可能進一步推遲６個月，但特朗普的行動難以預料，在未來一年美
國與歐盟進行貿易磋商之際，特朗普可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。（ｍｎ）
12/11/2019 14:51
【貿易開戰】歐盟料特朗普將推遲決定對歐洲汽車加徵關稅
《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟官員表示，預計美國總統特朗普本周將宣布再推遲６個月
決定就是否對歐盟汽車及零件加徵關稅，白宮原定於周四之前決定是否對歐盟生產的汽車及零件
徵收最高達２５％的關稅。
本月初美國商務部長羅斯表示，在與歐盟、日本及南韓車廠進行對話後，美國或許無需在本
月稍後對進口汽車課徵關稅。
歐盟官員表示，雖然美方可能進一步推遲６個月，但特朗普的行動難以預料，在未來一年美
國與歐盟進行貿易磋商之際，特朗普可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。（ｍｎ）
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
|生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
|國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
|中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
|FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯脹如影隨 通縮猶可怕
|生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰