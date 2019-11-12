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即市新聞

12/11/2019 16:46

《台股攻略－馮偉明》台積電鴻海帶動，台股反彈

　　《台股攻略》在蘋概股指標台積電及鴻海帶動下，台股今日（１２日）低位反彈，突破
１１５００點大關，在最高位收１１５２０﹒３７點，升９３﹒０９點，成交金額為新台幣
１１８１﹒８億元。
　　權值股台積電今日收新台幣３０５元，升幅為１﹒３３％，成交量增至１﹒７５萬張。鴻海
亦升３﹒５３％，收新台幣９１元，成交量超過８﹒６７萬張。大立光則回軟，跌１﹒４１％，
收新台幣４５４０元。被動元件大廠國巨今日暫停交易，並宣布斥資１６﹒４億美元現金收購美
商基美（ＫＥＭＥＴ）所有普通股，帶動被動元件股向好；大毅升４﹒５％，收新台幣３９﹒５
元；華新科升２﹒１９％，收新台幣１６３﹒５元；禾伸堂升１﹒４４％，報新台幣９８﹒５元
。金融股普遍收高，中信金升１﹒３９％，收新台幣２１﹒９元；國泰金升１﹒３％，收新台幣
４２﹒８元；富邦金升０﹒７７％，收新台幣４５﹒５５元。
　　本周大盤及電子類股指標在高位調整，投資者需留意轉弱後或會出現急跌；不過指數上升趨
勢仍然持續，就技術指標而言，短、中趨勢偏弱，預料指數於高位區間上落。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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