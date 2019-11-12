《台股攻略－馮偉明》台積電鴻海帶動，台股反彈

《台股攻略》在蘋概股指標台積電及鴻海帶動下，台股今日（１２日）低位反彈，突破

１１５００點大關，在最高位收１１５２０﹒３７點，升９３﹒０９點，成交金額為新台幣

１１８１﹒８億元。

權值股台積電今日收新台幣３０５元，升幅為１﹒３３％，成交量增至１﹒７５萬張。鴻海

亦升３﹒５３％，收新台幣９１元，成交量超過８﹒６７萬張。大立光則回軟，跌１﹒４１％，

收新台幣４５４０元。被動元件大廠國巨今日暫停交易，並宣布斥資１６﹒４億美元現金收購美

商基美（ＫＥＭＥＴ）所有普通股，帶動被動元件股向好；大毅升４﹒５％，收新台幣３９﹒５

元；華新科升２﹒１９％，收新台幣１６３﹒５元；禾伸堂升１﹒４４％，報新台幣９８﹒５元

。金融股普遍收高，中信金升１﹒３９％，收新台幣２１﹒９元；國泰金升１﹒３％，收新台幣

４２﹒８元；富邦金升０﹒７７％，收新台幣４５﹒５５元。

本周大盤及電子類股指標在高位調整，投資者需留意轉弱後或會出現急跌；不過指數上升趨

勢仍然持續，就技術指標而言，短、中趨勢偏弱，預料指數於高位區間上落。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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