《經濟通通訊社１２日專訊》以專注於新興市場的ＯＤＭ（設計加工）手機供應商
ＳＰＲＯＣＯＭＭＩＮＴＥＬ（０１４０１））明日（１３日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統
開報０﹒６５元，較招股價０﹒５元高３０％；現升３６％報０﹒６８元，每手２００００股，
以現價計，不計手續費，每手賺３６００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒７元，較招股價高４０％。
富途暗盤方面，現報０﹒６４元，較招股價高２８％。（ｕｌ）
12/11/2019 16:16
【新股上市】ＳＰＲＯＣＯＭＭ暗盤開０﹒６５元，較招股價高三成
《經濟通通訊社１２日專訊》以專注於新興市場的ＯＤＭ（設計加工）手機供應商
ＳＰＲＯＣＯＭＭＩＮＴＥＬ（０１４０１））明日（１３日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統
開報０﹒６５元，較招股價０﹒５元高３０％；現升３６％報０﹒６８元，每手２００００股，
以現價計，不計手續費，每手賺３６００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒７元，較招股價高４０％。
富途暗盤方面，現報０﹒６４元，較招股價高２８％。（ｕｌ）
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