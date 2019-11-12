《異動股》美團（３６９０）跟隨大市回升逾２％，收復廿天線

《經濟通通訊社１２日專訊》美團點評（０３６９０）現跟隨大市回升２﹒６３％，報

９３﹒７５元，盤中高見９４﹒２５元，收復廿天線（約９３﹒３５元）；成交約３８３萬股，

涉資３﹒５５億元。

美團今早有兩手共１７０萬股市前大手交易，每股９２﹒１１２至９２﹒１１３元，合共涉

資１﹒５７億元。

恆生指數現報２６９９５，升６８點或０﹒２６％，主板成交８３﹒０１億元。國企指數報

１０６５２，升３８點或０﹒３６％。

上證綜合指數報２９１３，升３點或０﹒１３％，成交１８１﹒１２億元人民幣。深證成份

指數報９６７８，跌１點或０﹒０２％，成交３３８﹒９８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

遊萊互動 （０２０２２） ０﹒１２元 升３﹒５１％

美團點評 （０３６９０） ９３﹒７５元 升２﹒６３％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒８８元 升１﹒６２％

平安好醫生（０１８３３） ５３﹒６０元 升１﹒３２％



眾安在線 （０６０６０） ２４﹒８５元 升１﹒０２％

雷蛇 （０１３３７） １﹒５０元 升０﹒６７％

閱文集團 （００７７２） ３０﹒３５元 升０﹒５０％

小米集團 （０１８１０） ８﹒５６元 升０﹒２３％



美圖公司 （０１３５７） １﹒６３元 無升跌

指尖悅動 （０６８６０） ０﹒５６元 無升跌

映客 （０３７００） １﹒１９元 無升跌

創夢天地 （０１１１９） ４﹒４９元 跌０﹒６６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

