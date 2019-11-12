《異動股》丘鈦飆逾８％，中國第三季５Ｇ手機出貨量超過４８萬部

《經濟通通訊社１２日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現急升８﹒４％，報１１﹒３６元，

盤中高見１１﹒４元，收復十天線（約１０﹒７２２元）；成交約９０４萬股，涉資９９４６萬

元，主動買盤６４％。

調查機構ＩＤＣ最新報告指，隨著中國推出５Ｇ商用，第三季５Ｇ手機出貨量達４８﹒５萬

部，大部分均為高價旗艦機。

機構認為，５Ｇ發展受惠政策支持，但廣泛覆蓋仍需要時間，估計出貨量將領先５Ｇ用戶。

同時，由於定價與４Ｇ比較仍吸引，相信明年將有助帶動行業增長勢頭。

恆生指數現報２７０５５，升１２８點或０﹒４８％，主板成交５５７﹒３６億元。國企指

數報１０６９３，升７９點或０﹒７５％。

上證綜指收報２９１４，升４點或０﹒１７％，成交１３９０﹒６１億元人民幣。深成指收

報９６７０，跌１０點或０﹒１１％，成交２２６４﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒３６元 升８﹒４０％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５５元 升５﹒７７％

比亞迪電子（００２８５） １４﹒５６元 升３﹒２６％

信利國際 （００７３２） １﹒０４元 升１﹒９６％

通達集團 （００６９８） ０﹒５９元 升１﹒７２％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２３元 升１﹒６５％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒１９元 升０﹒６３％

瑞聲科技 （０２０１８） ４９﹒００元 升０﹒４１％

舜宇光學 （０２３８２） １２５﹒４０元 跌０﹒７９％

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（ａｌ）

