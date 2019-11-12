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12/11/2019 14:56

【駐京專電】最高檢：對涉及民營企業不平等規定一律予以廢止

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》最高檢察院邀請５０餘位民營企業家代表
圍繞如何更好地服務保障民營經濟發展進行研討交流，最高檢檢察長張軍表示，將繼續對司法解
釋進行全面清理，對涉及民營企業的不平等規定依法一律予以廢止。
　　張軍指出，檢察機關要切實增強服務保障民營經濟發展的責任擔當。要從堅持和完善社會主
義基本經濟制度、推動經濟高質量發展出發，真正把平等保護民營企業作為檢察工作服務大局的
重要著力點，充分履行「四大檢察」職責，依法保障和促進非公有制經濟發展。

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