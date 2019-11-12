《午市前瞻》港股未見資金流走短期難再下挫，２６５００點見支持

《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿易談判表現反覆，惟市場仍有憧憬，隔晚（１１日）道

指創新高，帶動恆指今早高開１３７點，重上二萬七及廿天線（２７０２１點），報

２７０６４點，亦是半日最高位。隨後本港示威活動升溫，本地地產仍有沽壓，恆指調頭下跌，

最多挫１３２點，報２６７９５點。臨近中午收市，恆指再度轉勢，半日微升２１點或升

０﹒０８％，收報２６９４７點。國企指數報１０６４０，升２７點或升０﹒２６％。

上證綜指報２８９７點，跌１２點或跌０﹒４４％，成交８１７﹒２２億元人民幣。深成指

報９５９２點，跌８８點或跌０﹒９１％，成交１３８３﹒９０億元人民幣。

重磅股方面，明日放榜的騰訊（００７００）半日造好升１﹒２４％，報３２７元；友邦（

０１２９９）企穩半日升０﹒２５％，報７９﹒８元；平保（０２３１８）軟０﹒３８％，報９

１﹒８５元；中移動（００９４１）跌０﹒４８％，報６２﹒４５元；匯控（００００５）軟０

﹒０８％，報５８﹒９５元。

另外，中信股份（００２６７）公布公開掛牌轉讓中信戴卡５７﹒８９％股權的掛牌公示期

開始，底價５５億元人民幣，半日漲２﹒９％，報１０﹒６４元，為表現最好藍籌。



＊市場對中美貿談樂觀，金價繼續走低＊



美股走高近歷史高位，加上市場憧憬中美貿談，金價跌至逾三個月低位。黃金股半日受挫，

招金（０１８１８）挫３﹒６３％，報８﹒２２元；紫金（０２８９９）跌２﹒０３％，報

２﹒８９元；山東黃金（０１７８７）滑１﹒６７％，報１６﹒４４元；中國黃金

（０２０９９）跌２％，報５﹒８８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒６５％，報

１０７５元。

舜宇（０２３８２）獲晨星及中信証券調高評級，惟半日跌２﹒２２％，報１２３﹒６元，

為表現最差藍籌；偉易達（００３０３）公布中期多賺三成一，半日飆１０﹒４４％，報

７６﹒７元；富智康（０２０３８）揚２﹒８３％，報１﹒０９元；丘鈦（０１４７８）漲

２﹒４８％，報１０﹒７４元；匯證升瑞聲（０２０１８）目標價，半日升０﹒８２％，報

４９﹒２元。

繼上日（１１日）網民發起全港「三罷」行動後，今早繼續有示威者堵塞交通行動。本地地

產半日仍有沽壓，九置（０１９９７）挫１﹒４７％，報４３﹒７元；太古（０００１９）跌０

﹒８９％，報７２元；明日公布業績的領展（００８２３）軟０﹒４８％，報８２﹒６元；信置

（０００８３）跌０﹒５％，報１１﹒８４元；恆地（０００１２）微０﹒３９％，報

３８﹒３５元。



＊傳本周啟動藥品准入談判，惟醫藥半日走低＊



有內地媒體傳，國家醫保局於本周啟動新一輪醫保藥品的准入談判，主要涉及癌症、罕見病

等重特大疾病。惟內地醫藥股半日走低，中生製藥（０１１７７）挫２﹒０９％，報１１﹒２２

元；石藥（０１０９３）跌２﹒１４％，報２０﹒６元；百濟神州（０６１６０）今日放榜，半

日跌１﹒３７％，報１１５元；；三生製藥（０１５３０）插水３﹒７９％，報１３﹒２元；惟

國藥（０１０９９）微升０﹒１８％，報２７﹒５元。

世房（００８１３）獲花旗升目標價，半日漲２﹒２３％，報２７﹒５元。其他內房股亦見

漲，旭輝（００８８４）揚１﹒８１％，報５﹒６４元；碧桂園（０２００７）走高

１﹒２６％，報１１﹒２６元；雅居樂（０３３８３）升１﹒９９％，報１１﹒２６元；潤地

（０１１０９）升０﹒８９％，報３４元。

物管股反彈，中海物業（０２６６９）漲５﹒６％，報４﹒９元；雅生活（０３３１９）揚

５﹒０８％，報２５﹒８５元；新城悅（０１７５５）飆５﹒３７％，報１０﹒６元；佳兆業美

好（０２１６８）升３﹒２２％，報２０﹒８５元；碧桂園服務（０６０９８）走高

２﹒２６％，報２７﹒１元。



＊黃偉康：神威藥業值搏，現價可吸納＊



港股昨日急挫７２４點後，今早高開１３７點一度重返二萬七，惟後勁不繼最低曾見

２６７９４點。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美股隔晚（１１日）未因

特朗普否認同意取消中國關稅言論大挫，反映本地社會事件為港股急挫主因，因為本港近期一直

受政治風險困擾，海外投資者憂慮情況或再惡化，令他們趁機獲利而逃不敢貿然入市，自然影響

市場氣氛。他又指近期港元匯率較為穩定，未見有大量資金流走，故認為恆指短期再急挫機會不

大，預期本星期或於２６５００點至２７２００點之間上落。

騰訊（００７００）明日（１３日）放榜，他認為該股業績應符合市場預期。另外，他稱該

股短期再隨大市下跌空間不大，因為其股價本身受中央監管政策所影響而落後大市，加上旗下的

騰訊音樂業績報捷，令其股價有支持。

港股受政治風險影響而不穩，黃偉康認為藥股依然是資金的「避風港」，他認為神威藥業（

０２８７７）值搏，他指該公司早前與關連公司訂技術服務合同有助發展前景。技術走勢方面，

他指該股近期未受大市拖累「跟跌」，明顯有資金追入，只待升破７﹒７５元阻力。他建議現價

可吸納，目標價８﹒２８元，跌穿７﹒３９元止蝕。（ｋｓ，ｆｚ）

