【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒９７億人幣，買美團廣汽沽招行建行

《經濟通通訊社１２日專訊》中美簽署首階段貿議前雖然出現阻滯，惟市場仍憧憬可成功簽

署，港股今早高開１３７點，其後受本地示威活動影響，本地地產股持續受壓，拖低恆指倒頭直

插，最多挫１３２點報２６７９５點。惟人民幣午後回升，加上騰訊（００７００）績前炒起，

港股午後發力反彈，最高曾見２７０７６點。最終恆指收報２７０６５點，升１３８點或升

０﹒５２％，破廿天線及百天線（約２６９９６點）。

按額度計算，北水全日淨流入４﹒９７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團點評

（０３６９０）、廣汽集團（０２２３８）及舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招

商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）及中生製藥（０１１７７）。

主板成交６９１﹒２２億元，較上日減少逾２５﹒２％。其中港股通成交８９﹒４３億元，

佔總成交１３％。



＊美團仍是北水買盤最多個股＊



北水今日依然力撐美團，淨買入２﹒６億元。美團收報９５﹒５元，急漲４﹒５４％。

舜宇最新獲晨星及中信升評級，北水亦同樣看好趁低吸納，淨買入８９２２萬元。舜宇全日

軟０﹒８７％，報１２５﹒３元。

波司登（０３９９８）值萬元的羽絨外套遭天貓下架，今日亦突現北水「沽貨榜」，淨沽出

６６３１萬元。波司登收跌９﹒５８％，報３﹒８７元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ２．５７

廣汽集團（０２２３８） １．１２

舜宇光學（０２３８２） ０．８９

工商銀行（０１３９８） ０．７８

石藥集團（０１０９３） ０．２２



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －２．４１

建設銀行（００９３９） －１．７６

中生製藥（０１１７７） －０．６９

波司登 （０３９９８） －０．６６

金蝶國際（００２６８） －０．６１

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（ｊｔ）

