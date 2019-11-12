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12/11/2019 17:54

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒９７億人幣，買美團廣汽沽招行建行

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美簽署首階段貿議前雖然出現阻滯，惟市場仍憧憬可成功簽
署，港股今早高開１３７點，其後受本地示威活動影響，本地地產股持續受壓，拖低恆指倒頭直
插，最多挫１３２點報２６７９５點。惟人民幣午後回升，加上騰訊（００７００）績前炒起，
港股午後發力反彈，最高曾見２７０７６點。最終恆指收報２７０６５點，升１３８點或升
０﹒５２％，破廿天線及百天線（約２６９９６點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入４﹒９７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團點評
（０３６９０）、廣汽集團（０２２３８）及舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招
商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）及中生製藥（０１１７７）。
　　主板成交６９１﹒２２億元，較上日減少逾２５﹒２％。其中港股通成交８９﹒４３億元，
佔總成交１３％。

＊美團仍是北水買盤最多個股＊

　　北水今日依然力撐美團，淨買入２﹒６億元。美團收報９５﹒５元，急漲４﹒５４％。
　　舜宇最新獲晨星及中信升評級，北水亦同樣看好趁低吸納，淨買入８９２２萬元。舜宇全日
軟０﹒８７％，報１２５﹒３元。
　　波司登（０３９９８）值萬元的羽絨外套遭天貓下架，今日亦突現北水「沽貨榜」，淨沽出
６６３１萬元。波司登收跌９﹒５８％，報３﹒８７元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．５７　
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　　１．１２　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　０．８９　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　０．７８　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　０．２２　　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．４１　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－１．７６　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．６９　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．６６　
　　金蝶國際（００２６８）　　　　　－０．６１　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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