《美元走勢－羅明立》美匯缺乏明顯方向，只宜短炒

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒２３ １０８﹒９９ １０９﹒２３

歐元╱美元 １﹒１０３８ １﹒１０２６ １﹒１０３５

英鎊╱美元 １﹒２８６７ １﹒２８５２ １﹒２８６３

美元╱瑞郎 ０﹒９９４８ ０﹒９９３０ ０﹒９９４４

美元╱港元 ７﹒８２９１ ７﹒８２４４ ７﹒８２５９

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《美元走勢》美國國家安全顧問奧布萊恩表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一

個好協定，他認為目前中美非常接近達成首階段協定。投資者關注美國周三公布的通脹數據。另

外，美聯儲主席鮑威爾將於周三講述其對經濟的最新看法。美匯指數繼續在５０天線９８﹒３０

附近爭持，暫時未有足夠動力再走強，昨日是連升數日後低收，相信今日有可能先測試９８的支

持，短期雖可稍為看好但缺乏明顯方向，只宜短炒。

英國公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）按季增長０﹒３％，增幅不及市場預期的０﹒４％

，但成功扭轉前季按季收縮０﹒２的跌勢。若以年率計，英國第三季ＧＤＰ按年續放緩至僅增長

１％，增幅略低於市場預期的１﹒１％，是自２０１０年首季以來最低，前值為增長１﹒３％，

數據反映於環球經濟增長放緩，以及「硬脫歐」憂慮等因素下，使當地經濟前景仍未見明顯復甦

跡象。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９３０ １﹒２７５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

