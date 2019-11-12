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即市新聞

12/11/2019 14:39

《美元走勢－羅明立》美匯缺乏明顯方向，只宜短炒

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２３　　　１０８﹒９９　　　１０９﹒２３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３８　　　１﹒１０２６　　　１﹒１０３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６７　　　１﹒２８５２　　　１﹒２８６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４８　　　０﹒９９３０　　　０﹒９９４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９１　　　７﹒８２４４　　　７﹒８２５９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國國家安全顧問奧布萊恩表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一
個好協定，他認為目前中美非常接近達成首階段協定。投資者關注美國周三公布的通脹數據。另
外，美聯儲主席鮑威爾將於周三講述其對經濟的最新看法。美匯指數繼續在５０天線９８﹒３０
附近爭持，暫時未有足夠動力再走強，昨日是連升數日後低收，相信今日有可能先測試９８的支
持，短期雖可稍為看好但缺乏明顯方向，只宜短炒。
　　英國公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）按季增長０﹒３％，增幅不及市場預期的０﹒４％
，但成功扭轉前季按季收縮０﹒２的跌勢。若以年率計，英國第三季ＧＤＰ按年續放緩至僅增長
１％，增幅略低於市場預期的１﹒１％，是自２０１０年首季以來最低，前值為增長１﹒３％，
數據反映於環球經濟增長放緩，以及「硬脫歐」憂慮等因素下，使當地經濟前景仍未見明顯復甦
跡象。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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