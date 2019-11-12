【修例風暴】中大及理大宣布明天繼續停課

《經濟通通訊社１２日專訊》香港中文大學及香港理工大學於下午宣布，明天（１３日）課
堂將會取消。中大表示，各部門員工如果有安全顧慮，可以不必返回辦公室，籲各學系及單位彈
性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。
理大校方下午宣布，由於校園受到廣泛破壞，取消明天所有課堂取消，繼續停課，而明天舉
行的建設及環境學院畢業典禮，將延期至另行通知。 （ｔｆ）（ｚｚ）
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