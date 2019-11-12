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即市新聞

12/11/2019 11:20

【港元利率】隔夜息一周錢齊升半厘，一個月期創逾三個月新高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地電訊巨頭阿里巴巴傳最快本周招股，加上中美貿易談判進
展反覆，香港示威衝突又升級，港元拆息連續兩天全線上揚，其中，隔夜息連升四日，今天再漲
半厘，報１﹒８７７８６厘，創本月新高，一周錢亦升近半厘，高見２﹒４１２８６厘。
　　至於與樓按相關的一個月拆息亦四連升，進一步升至２﹒３２１０７厘，為８月６日以來最
高，較美息高約５６個基點。三個月拆息報２﹒３１４８２厘，創逾兩個月新高，並較同期美息
高約４１個基點。六個月和十二個月拆息亦升至２﹒２８８５７厘和２﹒３２６７９厘。
　　　港元匯價今早在７﹒８２４８－７﹒８２９１之間上落，最新報７﹒８２５９，較前收市
價升０﹒０１％。
　　市傳阿里今日將尋求通過來港第二上市聆訊，如果成功闖關最快將於本周五（１５日）起招
股，下周三（２０日）定價，集資約１００億至１５０億美元，惟消息指，阿里上市時間仍可能
有變，而除了保薦人中金及瑞信外，亦有傳增聘大摩、花旗、摩通加入承銷團。
　　英美兩國皆對香港局勢表示嚴重關切，英方指暴力令人不安。行政長官林鄭月娥今早出席行
政會議前表示，由於繼續有人在網上鼓吹三罷，今早各區路面交通仍受干擾。她指，三罷目的是
意圖癱瘓香港，想造成整個城市停下來的效果，政府不會向激進行為妥協；倘若政府貿然決定停
止日常活動，如宣布停課，即是跌入社會停擺的圈套。
　　港股繼昨日（１１日）大瀉逾７００點後，今日高開低走。（ｃｌ）（ｚｚ）

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