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12/11/2019 15:43

【修例風暴】港交所：原定傍晚中環舉行的ＥＴＦ市場周年酒會延期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，決定延期舉行原定於今天傍晚舉
辦的香港交易所ＥＴＦ市場周年酒會。
　　港交所原定今日舉行香港ＥＴＦ市場發展二十周年誌慶酒會，並由港交所及金管局官員致辭

　　大批人士響應網上號召，在中環快閃，堵塞德輔道中、畢打街及干諾道中。下午３時多，防
暴警察沿畢打街向北，以及沿德輔道中向西快速推進，施放多發催淚彈，多人被制服，約２０人
蹲在地上，被要求除去口罩並舉起雙手。（ｃｌ）（ｚｚ）

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