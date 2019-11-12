《再戰明天》新西蘭央行議息，美國公布１０月消費者物價指數

《經濟通通訊社１２日專訊》明日（１３日），料新西蘭央行減息，美國公布１０月消費者

物價指數。



＊料新西蘭央行減息＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：００ａｍ，新西蘭央行宣布利率決定及貨幣政策

聲明並召開記者會，官方利率料由１％下調至０﹒７５％。



＊美國公布１０月消費者物價指數＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１０月失業率（經季節調整），料由３﹒４％升

上３﹒５％。

５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率料由１﹒３％下滑至１﹒１％。英國１０月消

費者物價指數月率料由０﹒１％降至負０﹒１％；年率料由１﹒７％回落至１﹒６％。英國１０

月零售物價指數月率跌幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％；年率料由２﹒４％下滑至２﹒２％。

６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒４％回落至負０﹒２％

；年率跌幅料由２﹒８％收窄至２﹒３％。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布第三季國內生產總值，年率料由０﹒９％升上１﹒７％。

９：３０ｐｍ，美國公布１０月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒３％；年率料維持於

１﹒７％。



＊領展派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：太興置業（００２７７）、領展房產基金（００８２３）

和鷹美（０２３６８）等。（ｈｏ）

