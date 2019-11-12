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即市新聞

12/11/2019 19:39

《再戰明天》新西蘭央行議息，美國公布１０月消費者物價指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明日（１３日），料新西蘭央行減息，美國公布１０月消費者
物價指數。

＊料新西蘭央行減息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：００ａｍ，新西蘭央行宣布利率決定及貨幣政策
聲明並召開記者會，官方利率料由１％下調至０﹒７５％。

＊美國公布１０月消費者物價指數＊

　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１０月失業率（經季節調整），料由３﹒４％升
上３﹒５％。
　　５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數，年率料由１﹒３％下滑至１﹒１％。英國１０月消
費者物價指數月率料由０﹒１％降至負０﹒１％；年率料由１﹒７％回落至１﹒６％。英國１０
月零售物價指數月率跌幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％；年率料由２﹒４％下滑至２﹒２％。　
６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒４％回落至負０﹒２％
；年率跌幅料由２﹒８％收窄至２﹒３％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布第三季國內生產總值，年率料由０﹒９％升上１﹒７％。
９：３０ｐｍ，美國公布１０月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒３％；年率料維持於
１﹒７％。

＊領展派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：太興置業（００２７７）、領展房產基金（００８２３）
和鷹美（０２３６８）等。（ｈｏ）

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