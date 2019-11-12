《經濟通通訊社１２日專訊》明年維園年宵的快餐及濕貨攤位，今日開始公開競投。維園面
積最大的快餐攤位成交價為２０﹒２萬元，較底價高約１﹒６萬元，相比去年成交價５２萬元低
約６１％；另有快餐攤位以底價及稍高於底價的價錢成交。至於濕貨攤位方面，已經開始競投的
２１個攤檔中，有７個無人出價需要收回。
食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半，
而全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位。（ｋｉ）
12/11/2019 12:22
維園年宵攤位競投淡靜，最大快餐攤位成交價較去年低逾六成
《經濟通通訊社１２日專訊》明年維園年宵的快餐及濕貨攤位，今日開始公開競投。維園面
積最大的快餐攤位成交價為２０﹒２萬元，較底價高約１﹒６萬元，相比去年成交價５２萬元低
約６１％；另有快餐攤位以底價及稍高於底價的價錢成交。至於濕貨攤位方面，已經開始競投的
２１個攤檔中，有７個無人出價需要收回。
食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半，
而全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位。（ｋｉ）
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
|生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
|國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
|中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
|FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯脹如影隨 通縮猶可怕
|生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰