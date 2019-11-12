維園年宵攤位競投淡靜，最大快餐攤位成交價較去年低逾六成

《經濟通通訊社１２日專訊》明年維園年宵的快餐及濕貨攤位，今日開始公開競投。維園面

積最大的快餐攤位成交價為２０﹒２萬元，較底價高約１﹒６萬元，相比去年成交價５２萬元低

約６１％；另有快餐攤位以底價及稍高於底價的價錢成交。至於濕貨攤位方面，已經開始競投的

２１個攤檔中，有７個無人出價需要收回。

食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半，

而全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位。（ｋｉ）

