  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2019 12:22

維園年宵攤位競投淡靜，最大快餐攤位成交價較去年低逾六成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明年維園年宵的快餐及濕貨攤位，今日開始公開競投。維園面
積最大的快餐攤位成交價為２０﹒２萬元，較底價高約１﹒６萬元，相比去年成交價５２萬元低
約６１％；另有快餐攤位以底價及稍高於底價的價錢成交。至於濕貨攤位方面，已經開始競投的
２１個攤檔中，有７個無人出價需要收回。
　　食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半，
而全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位。（ｋｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯脹如影隨 通縮猶可怕
生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金